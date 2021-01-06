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    首頁　>　社會

    觀護人負荷過重 各地檢署都配置心理師

    法務部長蔡清祥表示觀護人應建構有溫度的司法保護。（記者吳政峰攝）

    法務部長蔡清祥表示觀護人應建構有溫度的司法保護。（記者吳政峰攝）

    2021/01/06 17:00

    〔記者吳政峰／台北報導〕我國每位觀護人要負擔約近400名個案，壓力沉重，無法給予受保護管束人即時且足夠的協助，法務部長蔡清祥因而爭取新增人力，解決有特殊需求者的問題。今年起，每個地檢署都會配置至少一名心理處遇師，全國共增設22名，另新聘12名社工師及42位毒品個管人員，盼能協助受保護管束人賦歸社會。

    假釋犯、緩刑、少年犯等受保護管束之人，應定期向觀護人報到，由觀護人評估其在外狀況，但每位觀護人平均接手近400名個案，分身乏術，若遇到心理狀況有問題或是經濟方面需要協助的個案，很難撥出時間協助。

    蔡清祥察覺這個問題，發現目前全國竟然只有2名心理處遇師，人力極度缺乏，向行政院爭取新增人力獲准，從今年起，每個地檢署都會配置一名心理處遇師（具臨床心理師或諮商心理師證照），新北、桃園、台中等3個地檢署因為個案需求較大，配置兩名。

    觀護人輔導個案時，若發現他可能有心理層面問題須解決，即可就近轉到所轄地檢署進行心理處遇輔導。

    此外，有的受保護管束人經濟狀況不佳，或是家裡有問題待處理，觀護人訪談時若發現此事，可轉給社工師處理，今年全國新增12名觀護追輔員（具社工師證照）。而被害人若有資源轉介的需求，犯罪被害人保護協會亦有專業社工師提供協助。

    而行政院「新世代反毒策略行動綱領第二期」要求提升用毒者的僅比率及多元處遇的介入，法務部也新增42名毒品個管人員給更生保護會，期能協助毒蟲戒癮。

    蔡清祥指出，受保護管束人除了要面對社會適應問題，還要處理自我心理、生理、家庭及人際關係，為了防止再犯，觀護人需要從旁間度與導引，並透過多元處遇措施，轉介有心理層面需求者給心理師輔導。

    至於有資源需求的個案，蔡清祥表示，將由社工師評估與協助轉介，強化司法保護網，承接這些受保護管束的個案，協助賦歸社會，避免再犯。

    臨床心理師黃信毓說明個案需要心理輔導的原因。（記者吳政峰攝）

    臨床心理師黃信毓說明個案需要心理輔導的原因。（記者吳政峰攝）

    觀護人林佳青指出每位觀護人身上肩負3、400件個案。（記者吳政峰攝）

    觀護人林佳青指出每位觀護人身上肩負3、400件個案。（記者吳政峰攝）

    臨床心理師許嘉玲提及心理輔導的重要。（記者吳政峰攝）

    臨床心理師許嘉玲提及心理輔導的重要。（記者吳政峰攝）

    具社工師證照的犯保士林分會主任林淑芬介紹社會資源協助被害人。（記者吳政峰攝）

    具社工師證照的犯保士林分會主任林淑芬介紹社會資源協助被害人。（記者吳政峰攝）

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