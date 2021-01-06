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    生母留半只手鐲 台裔美籍少年15年前遭遺棄獲救跨海尋恩人

    經營雜貨店30多年的84歲阿嬤柏阿珠（右）和女兒一起住，她仍清楚記得門口撿到嬰兒那天清晨的情景，也很期待已長大的男孩回到花蓮看看，而老雜貨店外觀維持幾十年都沒變，就連電話放的位子都一樣。（記者花孟璟攝）

    經營雜貨店30多年的84歲阿嬤柏阿珠（右）和女兒一起住，她仍清楚記得門口撿到嬰兒那天清晨的情景，也很期待已長大的男孩回到花蓮看看，而老雜貨店外觀維持幾十年都沒變，就連電話放的位子都一樣。（記者花孟璟攝）

    2021/01/06 15:32

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕「我要向你說謝謝，你救了我一命」！15歲少年山姆10年前被美國父母收養，他從出養檔案中發現自己是在2005年9月在瑞穗鄉富民村被一對老夫婦發現並報案，最近寫了感謝信寄來臺灣，警方輾轉透過社福機構得到信件後四處查訪，終於透過退休警察協助，找到少年恩人！當年處理退休警林茂隆說，紙箱內當時還留有半只手鐲「生母似乎盼望有一天相認」，很像電視劇情節。

    15年前發現少年的楊姓老夫婦，在瑞穗鄉富民村經營雜貨店30幾年，但阿公已經在8年前過世，當年處理棄嬰案件的退休警察林茂隆接到消息，立刻協助派出所把信件交到老阿嬤手中，還唸信給阿嬤聽。

    少年在信中寫到「我想跟你說謝謝，想跟你說一些關於我的事情」、「我剛滿15歲、愛打籃球及重訓，是一個勤奮學習的高中生」、「我在臺灣和寄養媽媽住了5年，後來出養到美國，現在的我擁有一個很開心的家庭、有其他來自臺灣的手足，還有一隻叫做Boba的狗」；少年也在信中說「很願意到花蓮拜訪，如果我和家人到花蓮旅行，你會和我見面嗎？」並表示希望收到老夫婦的回覆。

    至今身體仍硬朗的84歲阿嬤柏阿珠，收到信開心不已，還把信及照片隨身放在大衣口袋。阿嬤說，那天清晨4點，丈夫先聽到外面有嬰兒的哭聲，催她去外面看，發現雜貨店門口公共電話下面出現一口紙箱，內有小男嬰，身體用毛巾包裹，四肢還不斷踢動「真的是很壯很活潑的小男生呢」！她趕快拿出自己的衣服把男嬰蓋住並報警。

    阿嬤回憶，先生楊正文曾任部落頭目、村長，為人熱心，那時警方還一度告訴她，「如果孩子沒人領養，就要交給她養，但她已經有6個孩子，養不起了」。阿嬤也說，看到孩子現在已經15歲，長大了，還寫信回來真的高興，希望他用功讀書，做有用的人，也要趕快回來給她看看，因為阿嬤年紀很大囉！與阿嬤同住的女兒說，已與信件中的台灣聯絡人聯繫，希望能早日看到少年。

    林茂隆感嘆說，當年接獲報案後到場，發現小男嬰身上的臍帶都還沒剪斷，箱子還有血跡，「幸虧發現得早，若沒有早點發現，很可能就被野狗叼走」。他也說，箱子內還有半隻手鐲，猜想生母是在逼不得已狀況下，才把孩子放在部落人來人往的雜貨店門口，刻意留下的手鐲，推測生母可能盼望有一天重聚時，能用手鐲相認，「真的好像電視劇情節」。林茂隆說，之後得知少年被美國人收養，自己也感到欣慰，如今少年懂得感恩還會寫信回來，真的令人驚喜。

    花蓮鳳林警分局富源派出所長張宏振說，少年在當年出養檔案中，得知有一份警方的報告，是一對老夫婦在門口發現了剛出生的少年，特別寫來的感謝信件透過經由忠義社會福利機構，輾轉來到富源派出所。然警方透過警政勤區系統、及其提供的地址查訪，均無所獲，幸好聯繫上當年受理案件的退休警員林茂隆確認，由副所長劉裕君找到當年楊先生的住處，並協助轉交信件。劉裕君說，能將這穿越時空、遠渡重洋而來的感恩信，送到收件人手中，也是警方的榮幸。

    退休警林茂隆回到15年前處理棄嬰案的地點，位於瑞穗鄉富民村中正路的老雜貨店，就在門口的公共電話下方發現裝有男嬰的紙箱，「當時臍帶都還沒剪斷」。（記者花孟璟攝）

    退休警林茂隆回到15年前處理棄嬰案的地點，位於瑞穗鄉富民村中正路的老雜貨店，就在門口的公共電話下方發現裝有男嬰的紙箱，「當時臍帶都還沒剪斷」。（記者花孟璟攝）

    阿嬤從口袋掏出山姆寄來的信件及照片，指著少年長大的模樣，直呼「很帥、很幸福」。（記者花孟璟攝）

    阿嬤從口袋掏出山姆寄來的信件及照片，指著少年長大的模樣，直呼「很帥、很幸福」。（記者花孟璟攝）

    「我要跟你說謝謝，你救了我一命」。少年從美國寄來的感謝信函，在警方協助下，找到少年救命恩人。（記者花孟璟攝）

    「我要跟你說謝謝，你救了我一命」。少年從美國寄來的感謝信函，在警方協助下，找到少年救命恩人。（記者花孟璟攝）

    84歲柏阿珠阿嬤把少年的感謝信收在大衣的口袋，珍而重之，隨時都拿出來看，也希望少年能回來台灣探望她。（記者花孟璟攝）

    84歲柏阿珠阿嬤把少年的感謝信收在大衣的口袋，珍而重之，隨時都拿出來看，也希望少年能回來台灣探望她。（記者花孟璟攝）

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