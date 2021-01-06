博士男抱怨妻子不給看A片 小姨子酸他「多變態的人」挨告

賴女上臉書留言狠酸吳姓姐夫，被檢方依加重誹謗罪起訴。圖為示意照，與新聞無關。（記者錢利忠攝）

2021/01/06 12:15

〔記者錢利忠／台北報導〕賴姓女子看不慣有博士文憑的吳姓姐夫上臉書抱怨家務事，留言狠酸他「連太太不給看A片都跟長輩告狀...」，另外還嗆「多變態的人」、「應該是塑博士學位，腦袋跟塑膠一樣」，因而被吳男控告加重誹謗；台北地檢署認定賴女的留言已損及吳男名譽，考量賴女承認留言，因此將她起訴。

前年12月14日，家住屏東的賴女用手機滑臉書時，看到吳男在臉書上抱怨家務事，由於賴女與吳男私下並不和睦，她便在吳男的PO文下方，以連珠砲式的留言怒嗆吳男「你私下是多變態的人」、「人格變態到都快把妻小殺死...我們不出聲，你當娘家都死人嗎...」。

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此外，賴女還狠酸吳男的文憑，留言提到「你別再跟我說碩博士學位，應該是塑博士學位，因為腦袋跟塑膠一樣」；另揭露吳男曾打電話向家族長輩抱怨，指妻子不讓他看A片，賴女據此辱罵他「一個快50歲才結婚的人，應該就是有問題才會晚婚...到底噁不噁心」等語。

吳男不滿賴女在臉書上辱罵酸他，認為賴女留言的內容不實在，氣得不再顧念親戚舊情，將賴女的留言截圖後，翻臉控告賴女加重誹謗。對於相關留言內容，賴女也坦承不諱，承認是她的留言。檢方考量賴女留言時所使用的字眼，足以損及吳男的名譽，因此將她起訴。

根據刑法310條誹謗罪規定，意圖散布於眾，散布文字指摘或傳送足以毀損他人名譽之事者，可處2年以下徒刑、拘役或1千元以下罰金。不過若能證明所述內容為真，則不罰，但如涉及私德而與公共利益無關，仍會成罪。

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