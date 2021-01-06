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    高市民宅火警 20歲女疑跳樓逃生無生命跡象

    高雄市大社區民宅火警，年約20歲女子無生命跡象。（記者洪定宏翻攝）

    高雄市大社區民宅火警，年約20歲女子無生命跡象。（記者洪定宏翻攝）

    2021/01/06 07:09

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市大社區文信街某民宅，今（6）日清晨5點32分發生火警，但消防隊抵達時，赫見地面倒臥1名年約20歲的女子，疑似從樓上跳下，已無生命跡象，趕緊送醫急救。

    消防局表示，派出大社、仁武及楠梓分隊前往搶救，5點50分控制火勢，5點51分撲滅，火警及女子墜樓原因調查中。

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