侵占手機被抓 粗工：忙著找工作 沒空交出

謝姓男子在路邊撿了手機，自稱是忙著找工作，沒時間將拾得物送到派出所。（記者王捷攝）

2021/01/06 06:16

［記者王捷／台南報導］謝姓粗工在上星期在路邊撿到郭姓婦人的手機，警方沿路調閱許了監視器後，往侵占遺失物方向偵查，終於在昨日找到謝男，謝男也交出了郭婦的手機，有前科的謝男辯解，他這幾天都在等郭婦的親友打來，想歸還手機，但這幾天都忙著找工作，所以才沒把手機交給派出所，今天警方將他依侵占罪嫌函送地檢。

30多歲的謝男平時靠打零工維生，不過他沒有多項刑案前科，在上星期他路過便利商店，看到郭婦遺留的手機，因此就將手機放回自己口袋，而郭婦發現手機不見了，馬上就向警方報案，由於警方沒有獲得撿到郭婦手機的報案，因此朝侵占遺失物方向開始偵辦。

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警方從超商的監視器發現謝男的身影，但沒有車牌可以辨識他的身分，只能沿路掉監視器，直到5天候才分析出謝男的身分，當警方找到謝男時，謝男交出了郭婦的手機，他自稱原本想打電話郭婦電話簿裡的聯絡人，但因為手機有設密碼，他只能被動等郭婦打來。

至於謝男為何撿到手機以後卻沒有交到派出所報案？謝男自稱自己不曉得撿到他人的物品要送到派出所，而這幾天他都忙著在找工作，所以也沒有時間，不過警方不接受他的理由，拾獲他人財物交給警方受理遺失物，可說是大眾常識，何況是要價1萬多元的手機，因此將他依侵占罪嫌函送法辦。

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