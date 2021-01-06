涉收賄護航包商 交通部航港局技佐25萬交保

承攬燈塔標案施作的土木包工卜姓負責人（桃紅衣者）訊後以10萬元交保。（記者陳慰慈攝）

2021/01/06 06:09

〔記者陳慰慈／台北報導〕交通部航港局航安組燈塔工程及維護科盛姓技佐，涉嫌收受標案廠商現金賄賂及宴飲招待，不實驗收並減免廠商逾期違約金，台北地檢署黑金組檢察官鍾維翰昨指揮廉政署，兵分8路搜索，依貪污治罪條例違背職務行收賄、偽造文書等罪嫌，約談盛姓技佐及負責標案施作、監造業者共6人，今天凌晨訊後諭令盛以25萬元交保，5名業者則分別以5萬元到15萬元不等金額交保。

盛姓技佐是「台中港、芳苑、安平、琉球嶼、七美嶼、東吉嶼、北椗島、東碇島等8座燈塔整建工程委託規畫設計監造技術服務案」，及「北椗島、東碇島等2座燈塔整建工程案」採購案承辦人。

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檢廉獲報，承攬燈塔標案施作的土木包工業者卜姓夫妻，涉嫌招待盛宴飲及購買金門土產及免稅酒送給盛姓技佐；負責標案監造的建築師事務所陳姓負責人夫妻，被控2017年9月至去年8月，不定期以2到5萬元現金行賄盛姓技佐，並給付盛出差至外島的食宿機票，換取盛的包庇護航。

檢廉調查，建築師事務所僅指派蕭姓員工一人，擔任多個燈塔的專任工地監造工程人員，盛明知蕭不可能同時在本島與外島監工，仍在拿到廠商提供的工作月報表、廠商工程監造報表、廠商施工日報表後，直接同意「備查」，護航業者。

此外，盛明知業者應於前年7月完成「北椗島、東碇島」標案，卻於同月16日履約會勘後，製造竣工假象，將未完工部分列為履約瑕疵，讓業者於前年8月，順利取得部分工程款500多萬元；事後盛直接簽辦書面驗收被長官打槍，去年6月，航港局另指派主驗人員才完成驗收，但工程已逾期280天，應罰款70多萬元，盛又以天氣、船隻無法到達等由，減免業者逾期違約金剩18萬元，被交通部政風人員察覺有鬼。

盛等人昨深夜至今凌晨陸續移送北檢複訊，檢方訊後諭令盛以25萬元交保，建築師事務所陳姓負責人夫妻分別以10萬元、15萬元交保，蕭姓員工5萬元交保；土木包工業者卜姓夫妻各別以10萬元、15萬元交保。

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