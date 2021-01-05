1/5 今彩539頭獎開出3注！大樂透、雙贏彩頭獎均摃龜

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2021/01/05 22:57

土城明德彩券行開出2注今彩539頭獎

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月5日）開獎的第110000004期今彩539頭獎共3注頭獎，每注可得800萬元，由新北市土城區明德路二段221號1樓「明德彩券行」開出2注頭獎，台南市仁德區仁義里中清路59號1樓「福寶多彩券行」開出1頭獎。第110000004期雙贏彩、110000002期大樂透，頭獎均摃龜。

第110000002期大樂透中獎號碼為「08、13、17、20、43、48，特別號：38」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得286萬1163；參獎共28注中獎，每注可得7萬1034元；肆獎共106注中獎，每注可得1萬2062元；伍獎共1979注中獎，每注可得2000元；陸獎共2852注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬8228注中獎，每注可得400元；普獎共3萬5871注中獎，每注可得400元。

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第110000002期49樂合彩中獎號碼為「08、13、17、20、43、48」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共147注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3943注中獎，每注可得1250元。

第110000004期雙贏彩中獎號碼為「03、07、08、09、10、11、12、14、19、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得10萬元；參獎共179注中獎，每注可得500元；肆獎共1438注中獎，每注可得100元。

第110000004期今彩539中獎號碼為「01、11、20、28、36」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共269注中獎，每注可得2萬元；參獎共8439注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬1672注中獎，每注可得50元。

第110000004期39樂合彩中獎號碼為「01、11、20、28、36」，四合共3注中獎，每注可得212萬2500元；三合共375注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬960注中獎，每注可得1125元。

第110000004期3星彩中獎號碼為「784」，正彩共20注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000004期4星彩中獎號碼為「3792」，正彩共10注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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