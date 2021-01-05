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    首頁　>　社會

    被譏「破抹布」 彰警大樓將花2千萬整容

    彰化縣警察局辦公大樓近來頻頻發生磁磚大量脫落墜地，險些砸中人、車的意外，也因為脫落處太多，一眼望去有如「補釘」」，被民眾譏為「破抹布」。（記者湯世名攝）

    彰化縣警察局辦公大樓近來頻頻發生磁磚大量脫落墜地，險些砸中人、車的意外，也因為脫落處太多，一眼望去有如「補釘」」，被民眾譏為「破抹布」。（記者湯世名攝）

    2021/01/05 21:54

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警察局辦公大樓面積廣達3000坪，紅色磁磚外觀相當顯著，是彰化市除大佛之外的著名地標之一，不過由於年久失修，近年來頻頻發生磁磚大量脫落墜地，險些砸中人、車的意外，也因為脫落處太多，一眼望去有如「補釘」，被民眾譏為「破抹布」。縣警局為此計畫向縣府爭取約2000萬元經費，將磁磚全數拆除翻新，預計最快今年夏天即可動工，讓整座辦公大樓煥然一新。

    頻發生磁磚大量脫落墜地

    彰化縣警察局於1995年完工啟用，占地3000坪，整座辦公大樓四面外牆搭配紅色磁磚，相當顯著，從八卦山大佛遠眺彰化市區，都會被這棟火紅色外觀的大樓給吸引，是除了大佛之外，彰化市區著名地標之一，不過由於年久失修，加上季節性熱脹冷縮效應，近年來大樓磁磚頻頻脫落墜地，尤以保安隊停車場、天祥路的兩側外牆最為嚴重，縣警局雇工維修，仍緩不濟急，外牆東缺一塊、西缺一塊，被民眾譏為「破抹布」。

    有警察局員警說，保安隊一側的外牆，秋冬季節在冷熱交替之下，剝落最為嚴重，他們要進出大樓時，都還要抬頭往上看，就怕被突然墜落的磁磚給砸中，希望縣警局高層能重視他們人身安全，否則一旦砸到人，後果不堪設想。

    縣警局後勤科長蕭啟東表示，去年他們請來土木結構單位人員現場實勘，發現以修補方式已無濟於事，為避免發生磁磚砸中人、車意外，遂決定把整棟辦公大樓外牆磁磚全部拆除，拆除後的翻新方案有3個，包括重新張貼磁磚、仿石漆與油漆，光是拆除磁磚費用就高達3、400萬元，若再完成翻新，總經費約2000萬元。完成後也將維持原來的紅色系。

    蕭啟東強調，縣警局長許錫榮高度重視警局外牆磁磚掉落問題，外牆翻新列為他們的首要任務，但爭取經費與設計規劃尚須一段時間，在此之前，有鑑於天祥路車輛往來頻繁，保安隊停車場也有不少人進出，他們考慮在這兩側外牆搭設防護網，避免磁磚脫落砸傷人。

    彰化縣警察局辦公大樓近外觀。（記者湯世名攝）

    彰化縣警察局辦公大樓近外觀。（記者湯世名攝）

    彰化縣警察局辦公大樓紅色磁磚外觀相當顯著，是彰化市著名地標之一。（記者湯世名攝）

    彰化縣警察局辦公大樓紅色磁磚外觀相當顯著，是彰化市著名地標之一。（記者湯世名攝）

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