8年生4子都未扶養！馬桶產子被熱搜 她竟是直播主

新竹馬桶產子李女被熱搜，8年生4子，但都未扶養，還是個直播主。（記者洪美秀翻攝）

2021/01/05 16:52

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市37歲李姓婦人連兩胎在馬桶產子，引發網友熱議及社會處關注，李女也被網友熱搜，據悉，馬桶產子的李女還是個直播主，還曾直播在卡拉OK店熱舞、吃檳榔的畫面，而她還有3個小孩，曾因過失傷害失手重摔大女兒、導致大女兒語言發展持緩被判緩刑2年，如今又被因在馬桶產下死男嬰登上新聞版面，讓不少網友大罵真的太誇張、太扯了。

對此，警方表示，男嬰會在週四解剖相驗，了解男胎是在產下前就無氣息、還是產在馬桶後才窒息致死。而社會處也會介入關懷了解。

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依據李女友人轉述，李女103年生下大女兒後，在孩子1個月大的時候，被李女失手摔傷，導致孩子動作、語言發展遲緩，還因此被台中地院依過失傷害罪判緩刑2年，此次在廁所產下第4胎，8年內生了4胎，除第一胎大女兒是跟同居男友所生，其餘孩子生父都不詳，且沒有一個孩子由她扶養，其中老大、老二都被社會單位安置、老三則被出養。

李女友人也爆料，李女平常在卡拉OK店上班，之前在台中上班，後來跑回新竹找媽媽，並還當起直播主，會直播熱舞、吃檳榔的畫面，是新竹小有名氣的《爆系》社團直播主。

對李女的荒唐行徑，很多網友熱搜後發現，李女被送醫後，還直播躺在病床上的畫面，也引發網友熱議，沒想到李女登上新聞版面後仍一副不在意樣，導致網友氣憤留言：「小孩是無辜的，心疼孩子」、「就一個一直生小孩，又不顧小孩的爆廢女繩（網友謔稱）」。

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