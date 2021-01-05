為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    8年生4子都未扶養！馬桶產子被熱搜 她竟是直播主

    新竹馬桶產子李女被熱搜，8年生4子，但都未扶養，還是個直播主。（記者洪美秀翻攝）

    新竹馬桶產子李女被熱搜，8年生4子，但都未扶養，還是個直播主。（記者洪美秀翻攝）

    2021/01/05 16:52

    ［記者洪美秀／新竹報導］新竹市37歲李姓婦人連兩胎在馬桶產子，引發網友熱議及社會處關注，李女也被網友熱搜，據悉，馬桶產子的李女還是個直播主，還曾直播在卡拉OK店熱舞、吃檳榔的畫面，而她還有3個小孩，曾因過失傷害失手重摔大女兒、導致大女兒語言發展持緩被判緩刑2年，如今又被因在馬桶產下死男嬰登上新聞版面，讓不少網友大罵真的太誇張、太扯了。

    對此，警方表示，男嬰會在週四解剖相驗，了解男胎是在產下前就無氣息、還是產在馬桶後才窒息致死。而社會處也會介入關懷了解。

    依據李女友人轉述，李女103年生下大女兒後，在孩子1個月大的時候，被李女失手摔傷，導致孩子動作、語言發展遲緩，還因此被台中地院依過失傷害罪判緩刑2年，此次在廁所產下第4胎，8年內生了4胎，除第一胎大女兒是跟同居男友所生，其餘孩子生父都不詳，且沒有一個孩子由她扶養，其中老大、老二都被社會單位安置、老三則被出養。

    李女友人也爆料，李女平常在卡拉OK店上班，之前在台中上班，後來跑回新竹找媽媽，並還當起直播主，會直播熱舞、吃檳榔的畫面，是新竹小有名氣的《爆系》社團直播主。

    對李女的荒唐行徑，很多網友熱搜後發現，李女被送醫後，還直播躺在病床上的畫面，也引發網友熱議，沒想到李女登上新聞版面後仍一副不在意樣，導致網友氣憤留言：「小孩是無辜的，心疼孩子」、「就一個一直生小孩，又不顧小孩的爆廢女繩（網友謔稱）」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    詭！37歲婦人連兩胎都在廁所產子 社會處介入了解
    2021/01/05 12:32

    詭！37歲婦人連兩胎都在廁所產子 社會處介入了解
    23歲小媽媽廁所產嬰狠心掐斃埋公園 只因想圓「空姐夢」
    2020/12/18 13:44

    23歲小媽媽廁所產嬰狠心掐斃埋公園 只因想圓「空姐夢」

    親友罹癌不慌張　給予全面暖心陪伴
    高雄妹馬桶產嬰被當死胎包磚棄河 父、嬤涉殺人交保
    2020/12/08 08:01

    高雄妹馬桶產嬰被當死胎包磚棄河 父、嬤涉殺人交保
    高雄妹馬桶產子尖叫 父撈嬰裝袋加磚拋河
    2020/12/08 05:30

    高雄妹馬桶產子尖叫 父撈嬰裝袋加磚拋河
    社會今日熱門
    嘉義鐵警命案開庭論戰 醫批檢「無理取鬧」被審判長制止
    2021/01/04 18:37

    嘉義鐵警命案開庭論戰 醫批檢「無理取鬧」被審判長制止

    台中鴨肉店Google評價4.9顆星 被洗剩1.2再奇蹟衝回4.8顆
    2021/01/04 18:24

    台中鴨肉店Google評價4.9顆星 被洗剩1.2再奇蹟衝回4.8顆

    10人生死未卜！台漁船中途島海域失聯 美方找到船卻見不到人
    2021/01/04 21:44

    10人生死未卜！台漁船中途島海域失聯 美方找到船卻見不到人

    PTT發文恐嚇血染跨年遭聲押 宅男嗆要請律師卻申請免費法扶
    2021/01/04 18:17

    PTT發文恐嚇血染跨年遭聲押 宅男嗆要請律師卻申請免費法扶

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播