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    首頁　>　社會

    單親媽被當街砍死 家屬哭喊凶手太殘忍

    南投地檢署就情殺案相驗後，被害女子家屬怒斥梁姓凶嫌太殘忍。（記者謝介裕攝）

    南投地檢署就情殺案相驗後，被害女子家屬怒斥梁姓凶嫌太殘忍。（記者謝介裕攝）

    2021/01/05 15:21

    〔記者謝介裕／南投報導〕針對醋男殺害離婚女情殺案，今日南投地檢署會同法醫前往南投殯儀館相驗，死者李姓女子表姐也到場，且在了解死者傷勢及案情，確定2處動脈破裂造成出血性休克是致死主因後，也哭喊著說：「凶手太殘忍了！」

    據檢警調查，嫌犯梁欽雄（57歲），心儀一名離婚並與前夫育有1女的42歲中國籍李姓女子，梁嫌疑不滿跨年夜李女找別的男人開車，載她及其女兒外出遊玩，隔日遂到李女工作的草屯鎮某卡拉OK店附近埋伏，怎料雙方一言不和，且硬拉李女上車不成，憤而拿出檳榔刀猛刺，造成李女腹部、身體、頸部等部位受傷，經送醫後仍傷重不治，梁嫌被捕到案後，法院裁定羈押。

    今日南投地檢署檢警會同法醫進行相驗，死者前夫及表姐也到場，但不接受媒體採訪，最後死者表姐在搭車離開前，才悲憤交加地說出「凶手太殘忍了」等語。

    南投地檢署發言人、主任檢察官吳錦龍指出，經解剖相驗結果顯示，死者左胸部位有2處穿刺傷，其中有1刀劃破鎖骨下動脈，另有1刀劃破頸部動脈血管，才造成李女出血性休克致死，檢方除秉持勿枉勿縱原則偵辦此案以外，也指示專案小組及犯罪被害人保護協會南投分會協助死者家屬相關喪葬事宜，以慰死者在天之靈。

    南投地檢署主任檢察官吳錦龍就情殺案相驗情形說明。（記者謝介裕攝）

    南投地檢署主任檢察官吳錦龍就情殺案相驗情形說明。（記者謝介裕攝）

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