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    「律師轉法官」今年雙軌制 司法院開出45個名額

    司法院今年開出45個律轉名額。（記者吳政峰攝）

    司法院今年開出45個律轉名額。（記者吳政峰攝）

    2021/01/05 14:48

    〔記者吳政峰／台北報導〕律師申請轉任法官有「自行申請」及「公開甄試」兩種途徑，過去採隔年交替實施，但因立法院希望律轉的人數可以增加，司法院今年採兩制併行雙軌制，共開出45個名額，且「視報名人數增額錄取」，不啻為有意願律轉者的福音。

    今年「公開甄試」共開出30個名額，只要執行律師職務滿3年，未滿55歲，就具有報名資格，但若曾受「律師法」懲戒而除名、近10年曾受停止執行職務處分或近5年曾受申誡或警告處分者，申請均會被駁回。

    公開甄試分為筆試、書狀審查、口試等3個階段，3關均通過者，交由法官遴選委員會擇優錄取，接著進入為期75週的職前研習，最後再由法遴會選出合格人員。

    「自行申請」則有15個名額，需執業滿6年且未滿55歲，申請的駁回條件與「公開甄試」相同。「自行申請」不用經過筆試，只要書狀審查及口試兩關，一樣要經過法遴會遴選，職前訓練期間亦為75週。

    司法院指出，今年同時辦理公開甄試及自行申請2遴選途徑，申請期間自2月17日起至3月16日止，申請資料一律以掛號寄至司法院院人事處（10048台北市中正區重慶南路1段124號），以寄件郵戳為憑，郵戳日期以110年3月16日為限，逾期不予受理。

    司法院提醒，信封右上角應註明「報名公開甄試」或「自行申請轉任法官」字樣，如有疑問，請洽人事處，聯絡電話：02-23618577分機410。

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