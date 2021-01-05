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    大雨淹200萬賓士車主認賠賣出 停車場業者判賠127萬

    雨水灌入地下室淹沒李女的車輛，事後李女只好忍痛將泡水車以73萬賣出，向業者求償損失價差127萬元；一審台北地院判業者應賠127萬元，高院二審今駁回上訴，判賠127萬元確定。（資料照）

    雨水灌入地下室淹沒李女的車輛，事後李女只好忍痛將泡水車以73萬賣出，向業者求償損失價差127萬元；一審台北地院判業者應賠127萬元，高院二審今駁回上訴，判賠127萬元確定。（資料照）

    2021/01/05 14:06

    〔記者張文川／台北報導〕台北市李姓女子駕駛市價200萬元的賓士車，向松山區某地下機械停車場經營業者承租車位，4年前北台灣豪大雨，業者卻未堆疊沙包阻擋雨水，以致雨水灌入地下室，淹沒李女的車輛，事後李女只好忍痛將泡水車以73萬賣出，向業者求償損失價差127萬元；一審台北地院判業者應賠127萬元，高院二審今駁回上訴，判賠127萬元確定。

    判決指出，李女2015年5月起，向鄭姓屋主承租民生東路某地下室的機械停車位，停車場由某開發建設公司負責經營管理，每月向車位所有人收取400元清潔費。

    李女指控，業者對停車場安全負有管理義務，卻於2017年6月2日下大雨時，未堆疊沙包以阻擋雨水，或提供其他防護設備或措施，導致大量雨水衝入地下室，淹沒她的車輛，迫使她低價賣出愛車，請求賠償價差。

    一審北院判業者應照價賠償。業者上訴，二審高院今認為，業者每天派人駐守停車場入口處辦公室，控制機台平板的挪移、控管車輛進出，按月向停車位所有人收取清潔費，車位雖非李女所有，但她向鄭男承租車位，租金中包含清潔管理費，用以繳電費和維護費、排除機台故障之用。車位在停車場的管理範圍內，李女自屬業者提供服務的對象，適用消費者保護法。

    判決指出，暴雨當天，松山區的時雨量達86公釐，短時強降雨已超過降雨設計標準，屬於天災，依據合約，停車場業者負有盡力協助排除停車場損害的義務，包括防止雨水淹入停車場、即時抽水排除等。

    高院認為，業者平日就未在該地下室出入口妥善放置沙包，也未設置防水匣門，以致當天下大雨時，未能在出入口堆放沙包，以減少流入的雨水量；業者也未配合啟動抽水馬達，導致地下室遭大量雨水沖入，所提供的安全維護服務， 顯然違反可合理期待的安全性。因此承回上訴，認定李女求償有據，業者應依消保法賠償李女127萬元，全案確定。

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