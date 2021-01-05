離奇！國道轎車撞護欄 駕駛墜18公尺橋下卡樹撿回一命

李男開車行經國道3號彰化路段時衝撞外側護欄，李男卻突然墜落到18公尺深的橋下，先卡住1棵樹後再墜落草叢，全身多處受傷、骨折，員警直呼：「真是命大！」 （記者湯世名翻攝）

2021/01/05 12:53

〔記者湯世名／彰化報導〕離奇！1名李姓男子昨天深夜開車行經國道3號彰化路段時，轎車突然失控衝撞外側護欄，李男不知何故墜落到18公尺深的橋下，先卡住1棵樹後再墜落草叢，全身多處受傷、骨折，國道七隊據報趕往現場，不見駕駛人影，員警與消防員四處搜尋數十分鐘才在橋下找到他，火速送醫治療，所幸無生命危險，員警直呼：「真是命大！」至於李男如何墜橋已進行釐清。

國道七隊指出，這起車禍事故發生在昨天深夜10時許，39歲的李姓男子開車行經國道3號北上194公里彰化縣和美路段時，轎車突然失控衝撞外側護欄，停在路肩上，李男卻不知何故墜落到18公尺深的橋下，先卡到1棵樹後再墜落草叢，全身多處受傷。

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國道警方與消防局據報都派員趕往現場，只見轎車右側車門開啟，卻未發現車上人員，懷疑有人員墜橋，消防員則負責在橋下搜尋，果真在數十分鐘後於草叢中發現李男倒臥痛苦哀號，立即送往彰化基督教醫院治療，全身多處受傷並有骨折現象。

李男向警方表示，他是由國道6號埔里交流道進入彰化轄線，於擦撞事故後不知何因掉落橋下。

經醫院抽血檢測李男無酒精反應，全案由快官分隊後續追查。國道七隊呼籲駕駛朋友夜間行車，請充分休息後再開車上路，切勿疲勞駕駛，以保障自己與他人的用路安全。

李男開車行經國道3號彰化路段時衝撞外側護欄，李男卻突然墜落到18公尺深的橋下，先卡住1棵樹後再墜落草叢，全身多處受傷、骨折，員警直呼：「真是命大！」 （記者湯世名翻攝）

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