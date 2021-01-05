外送員遭客人持刀刺傷 嫌犯反控對方先掏槍恐嚇

林口警分局押解疑持槍恐嚇的外送員（左3）及持刀傷人的林嫌（後排右1）到偵查隊。（記者吳仁捷攝）

2021/01/05 11:00

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市林口傳出外送引發的糾紛，林姓外送員遭客人持刀刺傷左肩，警方到場逮捕行兇的林姓工人，將受傷外送員送醫，持刀傷人的林嫌卻反控，外送員不滿他客訴，先掏槍恐嚇，他心生恐懼下，持摺疊刀刺傷對方自保；警方釐清雙方為餐點變冷起衝突，但雙方互控對方先刺殺及掏槍，全案依傷害、恐嚇罪嫌送辦。

林口區信義路某社區4日晚間8時許傳出33歲林姓外送員遭21歲林嫌持刀刺傷左肩，林男受傷後血流如注，消防人員連忙送醫，林口警分局文林派出所當場逮捕持刀傷人的林嫌，但他辯稱外送員先掏槍恐嚇，他為自保持刀反擊，扭打間不慎刺傷外送員。

請繼續往下閱讀...

林姓外送員送醫後，被檢出左肩一道3公分長、1公分深的刀傷，就醫包紮後無大礙，被帶回警所偵訊，但他辯稱是對方抱怨送餐過慢餐點變冷，冷不防持刀攻擊他，警方事後雖未尋獲行兇的折疊刀，仍分依恐嚇、傷害罪嫌，將外送員及客人送辦。

據透露，21歲林嫌在Foodpanda點4份油飯、3碗綜合湯（玉米、花枝丸、貢丸），疑因不滿久候，導致餐點變涼，與林姓外送員在社區門口起口角，林嫌在衝突中持折疊刀朝外送員左肩猛刺，外送員中刀後倒地，送往林口長庚救治。

持刀林嫌辯稱，當時他與外送員口角、互嗆，外送員叫來同事助陣，還掏槍恐嚇，揚言對他不利，他為壯膽也找來友人助勢，林嫌在雙方叫陣時，持折疊刀刺傷外送員，警方趕到將傷者送醫，逮獲行凶林嫌。

林口警分局逮捕持刀傷人的林嫌。（記者吳仁捷翻攝）

遭刺傷的林姓外送員座車。（記者吳仁捷翻攝）

事發社區。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法