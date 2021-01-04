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    PTT發文恐嚇血染跨年遭聲押 宅男嗆要請律師卻申請免費法扶

    涉嫌恐嚇要血染跨年的洪姓網友，今訊後被聲押禁見。（記者錢利忠攝）

    涉嫌恐嚇要血染跨年的洪姓網友，今訊後被聲押禁見。（記者錢利忠攝）

    2021/01/04 18:17

    〔記者錢利忠／台北報導〕在跨年前夕才被超商辭退的洪男，涉嫌在巴哈姆特及PTT論壇上，恐嚇要血染各地跨年舞台及放炸彈，昨被檢警拘提到案，台北地檢署今訊後考量他有逃亡、滅證及反覆實施之虞，依恐嚇公眾、妨害電腦使用及偽造文書罪將他聲押禁見。據悉，洪男今庭訊時否認PO文，還當庭嗆要請律師，態度囂張。

    據悉，否認PO恐嚇文的洪男，今庭訊時辯稱恐嚇帳號不是他的，他也沒有盜用帳號，卻無法清楚解釋，為何要一次重灌3台電腦的系統；由於他涉盜用2名網友的帳號PO文，連累2名無辜的網友被約談，此部分他另被檢方追究偽造文書罪，他則當庭嗆說要請律師，不過最後卻以「無資力」為由，申請免費的法扶律師。

    檢警調查，洪男涉嫌在跨年前夕，利用VPN跳板程式製造置身日本的假象，另盜用游、湯2男的公開帳號，在PTT上留言恐嚇，犯後他疑似怕檢警掌握物證，還將3台個人電腦系統重灌，檢警已查扣其筆電及手機進行還原比對，而他緊急重灌電腦的異常舉動，也被檢警認定有滅證嫌疑。

    檢警查出，洪男所張貼的2篇貼文，都是相同的內容，包括「該結束了，該做個了斷了」、「就讓今年發生這麼多的事，陪同大家一起送葬拔」、「已準備好血刷跨年各舞台，武士刀、蝴蝶刀、藍波刀等全會在這鮮紅舞台上華麗上演」，「並打算現場被警察發現時就同歸于盡」。此外，還強調會在「全台北中南各大知名勝點及捷運站，佈置安置大規模爆破彈」，一度引發公眾恐慌。

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