跨年夜口角爆情殺！ 男子失心瘋揮6刀 刺死中國籍女友收押

梁姓男子由友人搭載到草屯鎮，他看到李姓中國籍女友即下車走向她。（民眾提供）

2021/01/04 15:02

［記者陳鳳麗／南投報導］悲傷的新年！2021年第一天南投縣草屯鎮發生情殺案，57歲梁男跨年夜與42歲中國籍女友發生口角，隔日到李女工作地點外等候，要強拉其上車不成，拿出小刀猛刺李女6刀，其中1刀砍到其頸部，李女傷重不治，1日晚間警方發現梁男躲在集集山區梁男，經電話勸說後，梁男出面在集集隘寮派出所投案，並由草屯警方帶回偵辦，梁男隔日被南投檢方聲押獲准。

南投縣57歲的梁姓男子與42歲中國籍女友交往，去年的12月31日晚間，因李女與前夫所生的女兒元旦假期被她帶到南投縣相聚，她想帶女兒出遊要梁男開車帶她們出去玩，但梁男回應「我沒有車」，李女隨即打電話給另1名男子，探詢對方可否開車載她和女兒出去，梁男為此大為光火，2人大吵一架。

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元旦下午李女準備上班，還未走到工作地點，就發現梁男從1部轎車副駕駛座走下，她停下腳步等梁男靠近，梁男一上前就要強拉她上車，李女抵死不從，還坐在地上不肯起來，梁男火大下從口袋拿出小刀，朝李女猛刺6刀，其中一刀砍向李女的左頸，當場血流如注。

失去理智的梁男刺殺女友之舉，讓開車載他來的友人嚇到，趕緊下車拉開梁男，李女忍痛拔腿往工作地點狂奔，李女雖被送醫，但仍因傷勢過重不治。

闖禍的梁男逃離現場，晚上躲到集集鎮某山區，草屯警方掌握到其行蹤，並在附近埋伏，透過電話勸說其出面，梁男1日晚間約好在隘寮派出所，由警方帶回偵辦。

南投地檢署檢察官在偵訊過後，認為梁男涉案重大，且有逃亡之虞而向南投地院聲請羈押禁見，地院法官裁定收押但未禁見。

梁男要拖李女上車不成拿出小刀砍向李女。（民眾提供）

梁男被友人拖住，不讓他繼續揮刀砍殺女友。（民眾提供）

李女抵死不上車，梁男於是從口袋中拿出小刀。（民眾提供）

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