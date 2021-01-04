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    蘭嶼警分駐所前所長協助走私運毒 判刑7年半定讞

    李哲銘交保後，每週須向派出所報到一次。（記者陳賢義翻攝）

    李哲銘交保後，每週須向派出所報到一次。（記者陳賢義翻攝）

    2021/01/04 13:53

    〔記者張文川／台北報導〕台東縣警局前蘭嶼分駐所長李哲銘，任內利用職務之便，協助毒品走私集團協助運輸安非他命800多公斤，一審判6年半，二審加重改判7年半，最高法院駁回上訴，全案定讞，李近期須入獄，法院已通知檢方啟動防逃。

    2019年5月台東警方與海巡署，破獲跨國販毒案，查獲市價近10億元安毒，追查發現前蘭嶼分駐所長李哲銘因債台高築、需錢孔急，夥同毒梟利用海釣船將毒品送上蘭嶼，意圖轉運至國內販售，但失敗作收。東窗事發後，李哲銘潛逃月餘仍被逮。

    判決指出，李哲銘在任職蘭嶼分駐所所長時，結識「藍悅號」漁船鄭姓船長，互知彼此經濟狀況不佳，起意用漁船為毒品走私集團的運輸工具，經由台東五金行李姓老闆牽線找上有運毒前科的劉男，輾轉聯繫有柬埔寨毒品來源的走私毒品集團，與上游約定運費1600萬元，屆時將毒品運至蘭嶼外海，藍悅號再以海釣名義出海接駁。

    3人原本約定二李各分600萬元、鄭400萬，但前年4月李哲銘被調回台東分局，同夥扣他100萬元分給另位謝姓共犯，還要他負擔介紹費。因運毒失敗，李哲銘實際只拿到前金20萬元，被逮後繳回，並於偵審期間配合辦案，知無不言，獲得輕判。

    一審台東地院將李哲銘判刑6年6月，二審花蓮高分院認為，李在案發時擔任蘭嶼分駐所所長，竟因投資失利而涉案，協助運輸800多公斤大量安非他命，嚴重傷害國人健康，惡性仍屬重大，去年7月加重改判7年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

    李哲銘被捕後羈押在看守所13個月，二審宣判後，裁定准予他30萬元交保，限制住居與出境出海，每週至派出所報到一次。

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