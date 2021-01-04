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    3小時5起雜草火警！警消灌救疲於奔命：抓到1人、鎖定1人

    3小時5起雜草火警，加上1起民宅火警，消防隊灌救疲於奔命。（記者吳俊鋒翻攝）

    3小時5起雜草火警，加上1起民宅火警，消防隊灌救疲於奔命。（記者吳俊鋒翻攝）

    2021/01/04 12:36

    ［記者吳俊鋒／台南報導］台南大新豐區昨天下午3小時內連續傳出5起雜草火警，消防隊持續出動灌救，疲於奔命，尤其中間又發生重要的民宅火警，更添人員緊急調派的壓力，所幸都未造成傷亡；警、消已循線抓到1名行為人，因燒垃圾不當釀災，依公共危險函送，另也鎖定1可疑車輛，全力查緝。

    昨天下午接近2點，台1線仁德區文賢派出所對面，發生雜草火警，消防局動員灌救，約1個鐘頭撲滅，燃燒面積200平方公尺。

    不久，歸仁區和順路發生民宅火警，出動11車趕往搶救，半個鐘頭撲滅，沒有人受傷，虛驚一場；正當打火弟兄全力處理時，永康區富強路巷弄內、龍崎區文衡殿後方等，陸續傳出雜草與竹林的火警，消防隊疲於奔命。

    龍崎文衡殿的竹林火警，燃燒面積約500平方公尺，現場未找到行為人；沒多久，歸仁區忠孝北路又發生雜草火警，消防隊也趕往灌救，報案人指稱是施放鞭炮所引起。

    接近5點，仁德區田厝三街發生雜草火警，起初烈焰、濃煙猛竄，一度危急，消防局出動3灌救，歷時40分鐘撲滅。

    年過半百的吳姓男子，一開始否認是行為人，後來警方突破心防，他才坦承因為燒垃圾，不慎造成火警，被依公共危險函送；市政府消防局第五大隊也強調，違規引燃田野、雜草，可以依法開罰，切勿心存僥倖。

    3小時5起雜草火警，加上1起民宅火警，消防隊灌救疲於奔命。（記者吳俊鋒翻攝）

    3小時5起雜草火警，加上1起民宅火警，消防隊灌救疲於奔命。（記者吳俊鋒翻攝）

    3小時5起雜草火警，加上1起民宅火警，消防隊灌救疲於奔命。（記者吳俊鋒翻攝）

    3小時5起雜草火警，加上1起民宅火警，消防隊灌救疲於奔命。（記者吳俊鋒翻攝）

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