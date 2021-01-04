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    連環撞！肇事車輛四輪朝天駕駛無恙 機車女騎士受傷送醫

    台南市南區離奇連環撞車禍翻車，一人受傷，警方到場調查。（記者王俊忠取自臉書社群）

    台南市南區離奇連環撞車禍翻車，一人受傷，警方到場調查。（記者王俊忠取自臉書社群）

    2021/01/04 00:15

    首次上稿 01/03 23:41
    更新時間 01/04 00:15

    〔記者王俊忠／台南報導〕3日晚間8點半許，台南市南區金華路與新興路口傳出1起離奇車禍，1輛銀色小客車先後撞上1輛賓士車與1輛機車，再撞壞路邊交通號誌箱，使得路口紅綠燈號誌全部失靈；機車女騎士受傷送醫，銀色車整輛翻車、4輪朝天，但男駕駛命大無明顯外傷，車禍原因由警方調查中。

    據台南市警六分局交通分隊初步調查，當時蔡姓男子（54歲）駕駛銀色小客車行經南區新興路時，疑未注意車前狀況，先從後方追撞1輛停等紅燈的賓士轎車，接著，銀色車往金華路2段偏滑撞到1名騎機車的55歲劉姓女騎士，劉女雙腿受傷、牙齒有斷裂情形，無生命危險，消防局救護車獲報前往將她送到成大醫院治療。

    蔡男車子撞傷機車女騎士後，再撞到路旁的交通號誌箱，把號誌箱連根拔起，使得該路口紅綠燈號誌全部停擺，六分局警方獲報到場調查、同時派員疏導指揮交通，維持交通順暢。

    警方為銀色小客車蔡姓駕駛與賓士車鍾姓男駕駛（37歲）、女機車騎士酒測，3人酒測值都是0。

    警方隨即通報市府交通局派員到場維修號誌箱，迄深夜11點許，交通局人員仍持續修復中。對於號誌箱遭到銀色小客車駕駛撞毀，交通局會對蔡男提出求償。

    台南市南區離奇連環撞車禍翻車，一人受傷，警方到場調查。（記者王俊忠取自臉書社群）

    台南市南區離奇連環撞車禍翻車，一人受傷，警方到場調查。（記者王俊忠取自臉書社群）

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