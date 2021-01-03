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    首頁　>　社會

    72歲婦人騎車被無牌機車撞倒 再遭酒駕賓士車輾斃

    南投縣埔里鎮中正路今天凌晨發生死亡車禍，72歲石姓婦人騎機車發生事故倒在對向車道，不幸遭對向賓士轎車輾斃。（記者佟振國攝）

    南投縣埔里鎮中正路今天凌晨發生死亡車禍，72歲石姓婦人騎機車發生事故倒在對向車道，不幸遭對向賓士轎車輾斃。（記者佟振國攝）

    2021/01/03 11:04

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮今天凌晨發生死亡車禍，仁愛鄉中正村72歲石姓婦人，先與騎無牌機車的男子發生事故人車倒地，男子竟趁隙逃逸，後方的63歲余姓婦人發現報警，沒想到對向駛來的賓士轎車就從石婦身上輾過，也波及余婦，2人送醫急救，石婦不幸死亡，林姓賓士車駕駛經呼氣酒測值高達1.05，詳細肇事原因由警方進一步調查釐清。

    據了解，家住仁愛鄉中正村的石姓、余姓婦人，經常一大早相約至埔里鎮剪檳榔工作，今天凌晨4點多照樣結伴分騎機車外出工作。

    騎無牌照機車男子涉嫌肇事逃逸

    石姓婦人行經埔里鎮鄉道投71線中正路，先與同向騎無牌照機車的男子發生碰撞，人車倒地，人倒在對向車道，後方的余姓婦人發現趕緊報警，並要求男子留在現場，協助指揮交通，確保石婦安全，但男子將機車扶起後直接離開，涉嫌肇事逃逸。

    不久對向駛來1部賓士轎車，直接將石姓婦人輾過，余婦阻止不及也被擦撞，救護車將2人送醫，石婦因臟器外露、雙腳骨折，急救後宣告不治，余婦幸無大礙，2人無酒駕。

    但肇事的26歲林姓賓士車駕駛經警方實施酒測，呼氣酒測值高達1.05，男子對於事故發生原因表示不清楚，只感覺車子有碰撞，停車查看才驚覺撞到人，詳細肇事原因由警方進一步調查釐清。

    26歲林姓男子酒駕肇事，依公共危險等罪嫌移送法辦，至於另1名騎無牌機車肇事逃逸男子，警方也調閲附近道路監視器畫面持續追查到案。

    死者家屬接獲噩耗無法接受，兒子難過表示，媽媽年紀大了仍照常去剪檳榔，家人都希望她不要再做了，沒想到今天凌晨摸黑出門工作卻遭遇橫禍，從此天人永隔。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    石姓婦人的機車車頭及車身都因碰撞倒地而受損嚴重。（記者佟振國攝）

    石姓婦人的機車車頭及車身都因碰撞倒地而受損嚴重。（記者佟振國攝）

    肇事的賓士轎車左側保險桿有明顯碰撞痕跡。（記者佟振國攝）

    肇事的賓士轎車左側保險桿有明顯碰撞痕跡。（記者佟振國攝）

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