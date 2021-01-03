駕駛「手動」跟拍檢舉 法院批假正義之名行「魔人」之實撤罰單

北院認為，駕駛人若以「手動」方式調整行車紀錄器刻意跟拍違規行為，已先違反道路交通管理條例在先，檢舉影像不具證據力。（資料照）

2021/01/03 11:02

〔記者溫于德／台北報導〕陳男開車被檢舉行經隧道時未開燈，挨罰3千元，他不服提告主張，檢舉駕駛刻意跟車，連續舉發他，有違比例原則，應撤銷罰單。台北地院發現，檢舉駕駛以「手動」方式調整行車紀錄器刻意跟拍陳男，違反道路交通管理條例在先，為杜絕此類假「正義」之名行「魔人」之實作法，認為檢舉影像不具證據力，判決撤銷罰單。可上訴。

今年9月28日上午8時許，陳男行經國道三號新店隧道時，被其他駕駛用行車紀錄器拍下「隧道內未開亮頭燈」，後遭台北市交通事件裁決所裁處罰鍰3千元，並記違規點數1點。

請繼續往下閱讀...

陳男提行政訴訟告訴北院，他在行經碧潭隧道時因未開燈已挨罰，然而檢舉駕駛還故意跟車，間隔1分鐘後又在新店隧道舉發他未開燈，有違比例原則。但裁決所認為，無論行經碧潭或新店隧道，陳男均未依規定開燈，違規事實明確，應分別裁罰；縱然檢舉駕駛有違規情事，另行裁罰就好。

北院依道路交通管理處罰條例相規定認為，汽車駕駛人行駛道路時，若以手持方式使用手機、電腦或其他電子設備有礙駕駛安全行為時，應處3千罰緩。依據行車紀錄器可知，檢舉駕駛刻意以「手動」方式，將原本設置在前擋風玻璃的攝錄鏡頭，轉向陳男行駛的內側車道，並刻意調整車速跟隨，前後拍下碧潭、新店隧道2次未開燈影像後檢舉，故檢舉駕駛違法在先。

北院審酌，陳男未開燈僅是一般違規，不存在緊急或不得以情況，反觀，檢舉駕駛以有礙駕駛安全方式取得違規證據資料，嚴重違背法定程序，為杜絕此類假「正義」為名行「魔人」之實行為，同時兼顧程序正義、保障基本人權及均衡維護公共利益等，認為影像不具證據力，判決撤銷罰單。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法