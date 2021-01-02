1/2 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落桃園

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2021/01/02 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月2日）開獎的第110000002期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬，由桃園市龜山區新路里陸光路59號1樓「豪冠彩券行」開出。第110000002期雙贏彩，頭獎摃龜。

第110000002期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、05、06、11、13、14、18、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共164注中獎，每注可得500元；肆獎共有2098注中獎，每注可得100元。

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第110000002期今彩539中獎號碼為「04、06、11、17、34」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共243注中獎，每注可得2萬元；參獎共8893注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬256注中獎，每注可得50元。

第110000002期39樂合彩中獎號碼為「04、06、11、17、34」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共340注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2602注中獎，每注可得1125元。

第110000002期3星彩中獎號碼為「808」，正彩共63注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000002期4星彩中獎號碼為「8085」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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