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    首頁　>　社會

    打斷柯文哲吃牛肉麵挺店家被法辦 台灣國主任獲裁不罰

    台北市長柯文哲（左1）品嚐牛將軍牛肉麵力挺業者，台灣國辦公室主任陳峻涵（右1）到場踢館。（記者簡榮豐攝）

    台北市長柯文哲（左1）品嚐牛將軍牛肉麵力挺業者，台灣國辦公室主任陳峻涵（右1）到場踢館。（記者簡榮豐攝）

    2021/01/02 19:04

    〔記者吳政峰／台北報導〕國家通訊傳播委員會委員會2020年決議不予中天新聞台換照，台北市長柯文哲表態「聲援新聞自由」，引發台灣國辦公室主任陳峻涵不滿，趁著柯文哲吃牛肉麵開記者會時踢館，轟他沒資格談新聞自由，警方隨即依違反社會秩序維護法將他移送士林地院。承審法官林銘宏認為陳峻涵介入記者會時間甚短，不能視為藉端滋擾，裁定不罰，可抗告。

    NCC認為中天新聞台違失過多，決議在2020年底執照到期日不予換照。柯文哲得悉後，不只聲援新聞自由，2020年11月11日還和國民黨台北市議員羅智強一同搭乘印有「為新聞自由請命，蘇貞昌別當關新聞台的民主罪人」廣告的公車上班。

    隔天，行政院發言人丁怡銘（案發離職）誤稱台北牛肉麵節冠軍使用「萊劑美牛」，引發軒然大波，柯文哲11月13日帶著媒體到蕃茄組冠軍牛將軍小館吃麵，原本想用行動力挺業者，未料吃到一半遭到陳峻涵踢館。

    原來陳峻涵早柯文哲一步，先在店內用餐，看到記者會揭幕，立刻衝上前掏出「公車對話關我一天，柯不配談新聞自由」的大字報，轟柯文哲沒資格談新聞自由。柯文哲見狀，用手吆喝維安人員「把他趕出去」，老闆廖國斌則大罵，「我是店家，我有權不接受你這個客人」。警方架離陳峻涵，並依違反社維法第68條「藉端滋擾公眾得出入場所之行為」移送士院。

    陳峻涵說，2018年8月29日，他在柯文哲搭公車上班途中詢問其兩岸立場，以及世大運時誰下令沒收台灣旗，卻被依違反社維法移送台北地院，裁定拘留1日。他只是質疑，要向柯文哲抗議連基本的言論自由都沒保障，柯有什麼資格談新聞自由？

    廖國斌稱陳峻涵雖有消費，但在店內大吼大叫，影響生意。不過，法官林銘宏勘驗影片後認為，現場因政治人物到訪及公開舉行記者會，已非單純的「牛肉麵店」，而是正在進行公共議題活動的場所，自然不能再享有平常的安寧用餐環境。

    林銘宏指出，縱使陳峻涵打斷記者會，並以言詞抗議柯文哲，引起旁人議論側目，惟考量陳峻涵表達意見的過程為時甚短，尚未逾越大眾所能容許的合理範圍，未達到妨害現場安寧的程度，不能視為藉端滋擾，裁定不罰，可抗告。

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