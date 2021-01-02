輔導老師竟是「導往地獄之鬼火」！ 整脊師意外揭露女學生受害

江姓輔導老師竟對少女小夢性騷擾，被法官痛斥為「導往地獄之鬼火」。示意圖，與本案無關。（記者吳政峰攝）

2021/01/02 16:27

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園一名整脊師2018年替少女小夢（化名）治療，肢體碰觸時小夢突然爆哭，一旁的小夢母察覺不對勁，查看愛女網路貼文，才知她3年前遭學校的江姓輔導老師親吻臉頰，憤而提告。桃園地院痛斥江男是「導往地獄之鬼火」、「趁火打劫之狼師」，依性騷擾防治法判刑8月，日前獲得高等法院維持，仍可上訴。

2017年間，小夢母親帶她去整脊，中年的男性整脊師以手觸碰她肩膀，並以雙手穿過腋下，欲進行整脊動作，小夢突然產生極劇烈情緒反應，在診間哭泣約15分鐘，接著跑出診間。

請繼續往下閱讀...

小夢母親察覺有異，查看她的社群軟體貼文，發現她3年前被近60歲的江姓輔導老師性騷擾，到現在都無法擺脫面對中年男子的陰影。

小夢表示，3年前的暑假，因為喜歡的班導師要離職了，心理很難過，江男察覺異狀，請她到輔導室輔導，有次她哭著，江男問「可以抱妳嗎？」她沒多想就讓他抱了。後來江男變本加厲，在她哭的時候問「可不可以親妳？」然後就親下去了。

小夢痛斥「永遠都記得，那個充滿鬍渣噁心的嘴唇，碰到我的臉頰」。她說，從那次開始就變得對年紀大約50、60歲的老男人有陰影，不敢再靠近他們，即便他們是老師或是醫生，即使背對整脊師，在掀起衣服的時候還是忍不住大哭了，整脊師問她會不會痛，其實不會，但是她不知道要怎麼解釋心裡不安。

得悉愛女遭到侵犯，小夢母立刻打電話給江男求證，江男承認親小夢的臉頰並道歉，但小夢母仍堅持提告。

桃院法官蔡榮澤指出，輔導室教師應幫學生解除心理困擾、挫折、沮喪及煩憂等逆境兼解疑、釋惑，可謂是「心靈燈塔」，但江男為逞一己私慾，竟利用小夢求助、乞援之際，多次侵犯其身，「心靈燈塔」淪為「導往地獄之鬼火」，屬「趁火打劫之狼師」，惡性極重。

蔡榮澤認為，江男害同事蒙羞，更侵害小夢身體自主性，使她飽嚐心靈橫遭侵凌、屈辱折磨、痛痕殊難抹滅，3年後猶無法正常面對與江男年紀、外貌相仿的男性，且江男是到了「紙包不住火」困境才俯首認罪，犯後態度不佳，又未和解，決定判刑8月，要入獄。

江男上訴坦認犯罪，主張已當庭鞠躬道歉，但因和解金額過高，無法負擔，並非態度不佳不願和解，且日前被診斷出罹癌，須定期回診，身體狀況不堪入監執行，請求法院撤銷原判決，改判得以易科罰金刑度。

但高院指出，反覆審慎斟酌後，仍認為原審判刑8月並未違反比例、平等及罪刑相當原則，沒有應撤銷的事由，至於身體健康因素而不堪負荷入監服刑的說法，則非法定量刑衡酌依據事由，因此評議後駁回其訴，仍可上訴。。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法