僅1.5秒駕駛難防！4歲愛女遭撞死 父母求償敗訴

僅1.5秒猝不及防！4歲愛女遭撞死，父母求償敗訴。（記者鄭淑婷攝）

2021/01/02 15:26

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市大園區4歲賴姓女童，2017年7月間遭小貨車撞死，女童父母向江姓駕駛及其所屬貨運公司求償，桃園地院法官勘驗現場監視器，女童走到路邊突然橫越馬路就被撞上，前後僅短短1.5秒，難認江姓駕駛有能注意卻未注意之責，駁回女童父母之訴。

女童父母指控，江男2017年7月27日下午2點多，駕駛小貨車行經大園區，不慎撞上他們正要過馬路的4歲女兒，女兒噴飛倒地受傷，經送醫急救仍因頭胸四肢多處挫傷、顱內出血併血胸致出血性休克不治，質疑江男未注意車前狀況，逾50公里的車速也超速，其所屬的貨運公司應負連帶責任，向江男及貨運公司連帶求償583萬餘元。

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江男辯稱，當時有看到女童在騎樓，那時候他有減速，忽然間女童直接衝過來，他來不及煞車，「事發突然，我來不及煞車」；貨運公司則主張，江男對本件車禍並無過失，公司亦無須負擔連帶責任。

法官勘驗監視器畫面，女童出門後約1秒抵達路邊，隨即快跑橫越馬路，下1秒就遭江男駕駛的小貨車撞上，從有穿越馬路跡象到被撞上，即使折衷加上0.5秒邁步時間，也只有短短1.5秒，更短於文獻資料「百分之95的駕駛人可以在1.6秒內對交通險境做出反應」時間，難認江男有能注意未注意之責，因此駁回女童父母之訴。

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