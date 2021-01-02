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    瑞隆交流道下2車車禍 警疏導車流

    元旦連假第2天，高雄瑞隆交流道下發生2車車禍，警方請民眾減速慢行。（民眾提供）

    元旦連假第2天，高雄瑞隆交流道下發生2車車禍，警方請民眾減速慢行。（民眾提供）

    2021/01/02 13:45

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕元旦連假第2天，國道1號瑞隆交流道下發生2車車禍事故，警方現場疏導交通，提醒民眾行經此處，務必減速慢行！

    高市1名戴姓男子（55歲）駕駛1部休旅車，從國道1號下到瑞隆交流道，沿瑞隆路北向南直行，適逢黃男（30歲）駕駛的自小客車，疑似闖紅燈突然竄出，從前鎮往鳳山方向，沿瑞隆路西向東直行，雙方發生擦撞。

    警方初步認定，黃男疑似開車闖紅燈，致戴男開車下瑞隆交流道，發現已來不及，發生2車事故，造成2車受損，所幸雙方無人受傷。

    由於2車撞擊位置在路中間，又適逢連假人車多，警方現場疏導交通，提醒民眾行經該路段，務必小心駕駛。

    元旦連假第2天，高雄瑞隆交流道下發生2車車禍，警方請民眾減速慢行。（民眾提供）

    元旦連假第2天，高雄瑞隆交流道下發生2車車禍，警方請民眾減速慢行。（民眾提供）

    元旦連假第2天，高雄瑞隆交流道下發生2車車禍，警方請民眾減速慢行。（民眾提供）

    元旦連假第2天，高雄瑞隆交流道下發生2車車禍，警方請民眾減速慢行。（民眾提供）

    元旦連假第2天，高雄瑞隆交流道下發生2車車禍，警方請民眾減速慢行。（民眾提供）

    元旦連假第2天，高雄瑞隆交流道下發生2車車禍，警方請民眾減速慢行。（民眾提供）

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    元旦連假第2天，高雄瑞隆交流道下發生2車車禍，警方請民眾減速慢行。（民眾提供）

    元旦連假第2天，高雄瑞隆交流道下發生2車車禍，警方請民眾減速慢行。（民眾提供）

    元旦連假第2天，高雄瑞隆交流道下發生2車車禍，警方請民眾減速慢行。（民眾提供）

    元旦連假第2天，高雄瑞隆交流道下發生2車車禍，警方請民眾減速慢行。（民眾提供）

    元旦連假第2天，高雄瑞隆交流道下發生2車車禍，警方請民眾減速慢行。（民眾提供）

    元旦連假第2天，高雄瑞隆交流道下發生2車車禍，警方請民眾減速慢行。（民眾提供）

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