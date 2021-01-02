廟會遶境起糾紛 總指揮率人深夜闖陣頭館主家「給教訓」
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄茄萣白砂崙萬福宮正值庚子科五朝王醮祭典，昨（1日）前往台南灣裡遶境，但因陣頭順序有爭執，遶境結束後，蘇姓總指揮竟率7、8人至當地宋江獅陣頭的館主家「給教訓」，導致蘇姓館主身體多處擦傷和淤青，報警提告對方傷害。
據了解，過往萬福宮遶境，依古禮皆由宋江獅陣打頭陣，進行「獅探橋破城門」古禮，為遶境開啟城門，讓一些鬼魂迴避，使各陣頭遶境平安順利。
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元旦當天遶境隊伍前往台南灣裡，原負責打頭陣的宋江獅陣不滿被排在第3陣，改由吹樂器的哨角陣當頭陣，館主當下決定不探城門，但此舉引起蘇姓總指揮不滿，雙方當下發生口頭爭執，後續蘇姓總指揮雖讓宋江獅陣超車前往第一陣，也順利進行探橋和破城門儀式，但晚點10點多雙方回到白砂崙後，蘇姓總指揮卻帶人到宋江獅陣的蘇姓館主家，館主一開門，即遭人起腳怒踹、出拳摳打。
被打的蘇姓館主赴醫院驗傷，包含頭部、胸部、背部和下唇皆有鈍傷，並向警方報案提出傷害告訴。萬福宮廟方表示，該起爭執僅是陣頭間的糾紛，主委已居中協調，還是會讓後續的王醮祭典圓滿達成。
茄萣地區包括白砂崙萬福宮、頂茄萣賜福宮、下茄萣金鑾宮和崎漏正順廟4間宮廟，除正順廟外，3間廟宇每8至12年舉辦一次建醮活動，萬福宮自2002年後，相隔18年再次舉辦王醮盛典，重頭戲即是建造王船和送王平安祭典。