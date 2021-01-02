高雄中芸漁港火警 一艘漁船受損嚴重

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中芸港漁船火警。（記者洪臣宏翻攝）
〔記者洪臣宏／高雄報導〕〕高雄市林園區中芸漁港今天上午發生火警，一艘福字號俗稱「三腳虎」漁船起火燃燒，引燃船艙內柴油桶，火勢十分猛烈，警消雖在20分鐘左右撲滅，但漁船受損嚴重，所幸未延燒至其它漁船。
高雄市消防局上午9點57分接獲報案，林園區漁港路50號漁船火警，出動林園、大林分隊前往搶救，10點26分火勢撲滅，該艘漁船船內柴油桶燃燒，無人員受傷受困，火警原因有待釐清。
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