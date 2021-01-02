獨家》男藝人當雞頭 推未成年少女脫衣陪酒

男星華少華曾被高市刑大提報治平對象。（資料照，記者黃志源翻攝）

2021/01/02 13:03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕自稱曾在多部電影戲劇客串演出的男藝人黃少華，曾對外宣稱是竹聯幫大老「白狼」張安樂的小舅子，自豪黑白兩道都吃得開，他被檢警查出在高雄成立經紀公司，找來2名未成年少女脫衣陪酒，被高雄地院依違反兒少性剝削條例判刑4年10月，併科10萬元罰金。

黃少華（40歲）過去曾打著竹聯東堂名號，並以自己曾在演藝圈打滾的經歷，秀出自己與吳宗憲、陳小春、屈中恆、徐亨、秦揚等知名藝人的合照，招募涉世未深青少年及高中職生當臨時演員兼幫眾，暗地裡幫人討債，10年前被高市刑大盯上提報「治平」掃黑對象。

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當時黃少華被高雄地院依詐欺、妨害自由、恐嚇取財判刑5年11月後，他於2015年11月出獄後並未收歛氣焰，仍在高雄與人合夥成立經紀公司，並指派旗下郭姓和鄭姓男子上網找「妹妹」來上班，鄭男透過臉書結識住在台中的17歲小琪（化名），兩人交往後，黃得知小琪頗有姿色，便叫鄭男引誘她來公司上班。

小琪禁不住金錢和愛情誘惑，從台中南下高雄下海，甚至還約了另名15歲小芬（化名）一起賺皮肉錢，兩個人在「摸摸茶」店裡每天至少要接客5組，除了脫衣陪酒外，還要幫客人手淫、或是讓男客摸胸部，每次陪酒賺1千元，還要分給黃少華200元，經檢警初估，2個少女半年多就幫黃少華賺了30幾萬。

台中警方接獲小琪家人報案後，將案件轉到高雄檢警手中，檢警循線破獲黃少華經營的經紀公司救出少女。高雄地院審理時，黃少華辯稱自己不清楚兩個少女是未成年，但合議庭根據他與旗下員工的對話紀錄和少女證詞，認定他的說法不足採信，因此依圖利媒介使少年為有對價之性交罪判他徒刑4年10月，併科10萬元罰金，可上訴。

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