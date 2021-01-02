為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    獨家》男藝人當雞頭 推未成年少女脫衣陪酒

    男星華少華曾被高市刑大提報治平對象。（資料照，記者黃志源翻攝）

    男星華少華曾被高市刑大提報治平對象。（資料照，記者黃志源翻攝）

    2021/01/02 13:03

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕自稱曾在多部電影戲劇客串演出的男藝人黃少華，曾對外宣稱是竹聯幫大老「白狼」張安樂的小舅子，自豪黑白兩道都吃得開，他被檢警查出在高雄成立經紀公司，找來2名未成年少女脫衣陪酒，被高雄地院依違反兒少性剝削條例判刑4年10月，併科10萬元罰金。

    黃少華（40歲）過去曾打著竹聯東堂名號，並以自己曾在演藝圈打滾的經歷，秀出自己與吳宗憲、陳小春、屈中恆、徐亨、秦揚等知名藝人的合照，招募涉世未深青少年及高中職生當臨時演員兼幫眾，暗地裡幫人討債，10年前被高市刑大盯上提報「治平」掃黑對象。

    當時黃少華被高雄地院依詐欺、妨害自由、恐嚇取財判刑5年11月後，他於2015年11月出獄後並未收歛氣焰，仍在高雄與人合夥成立經紀公司，並指派旗下郭姓和鄭姓男子上網找「妹妹」來上班，鄭男透過臉書結識住在台中的17歲小琪（化名），兩人交往後，黃得知小琪頗有姿色，便叫鄭男引誘她來公司上班。

    小琪禁不住金錢和愛情誘惑，從台中南下高雄下海，甚至還約了另名15歲小芬（化名）一起賺皮肉錢，兩個人在「摸摸茶」店裡每天至少要接客5組，除了脫衣陪酒外，還要幫客人手淫、或是讓男客摸胸部，每次陪酒賺1千元，還要分給黃少華200元，經檢警初估，2個少女半年多就幫黃少華賺了30幾萬。

    台中警方接獲小琪家人報案後，將案件轉到高雄檢警手中，檢警循線破獲黃少華經營的經紀公司救出少女。高雄地院審理時，黃少華辯稱自己不清楚兩個少女是未成年，但合議庭根據他與旗下員工的對話紀錄和少女證詞，認定他的說法不足採信，因此依圖利媒介使少年為有對價之性交罪判他徒刑4年10月，併科10萬元罰金，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    捲館長槍擊案／竹聯合流統促 屢打白狼名號喬事
    2020/10/09 05:30

    捲館長槍擊案／竹聯合流統促 屢打白狼名號喬事
    藝人黃少華帶頭 「新兵臨演」兼暴力討債
    2011/06/10 06:00

    藝人黃少華帶頭 「新兵臨演」兼暴力討債

    過年別只會摸八圈　試試家庭式品酒會
    遠親變妻舅 白狼直呼莫名其妙
    2011/06/10 06:00

    遠親變妻舅 白狼直呼莫名其妙

    2020年度輕鬆理財APP：投資人首推…
    社會今日熱門
    車停路口莫名遭人毀損 排除槍擊事故、追查1痩小男
    2021/01/01 13:30

    車停路口莫名遭人毀損 排除槍擊事故、追查1痩小男

    馬公北辰市場廁所 跨年夜遭人惡意破壞
    2021/01/01 17:23

    馬公北辰市場廁所 跨年夜遭人惡意破壞

    工人持刀尋仇刺死友 殺人罪起訴
    2021/01/01 13:49

    工人持刀尋仇刺死友 殺人罪起訴

    能高安東軍縱走1男跌傷髖骨 白石池營地吊掛送醫
    2021/01/01 14:00

    能高安東軍縱走1男跌傷髖骨 白石池營地吊掛送醫 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播