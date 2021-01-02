為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    母喪禮花了45萬 姊要2弟分攤遭嫌太貴不認帳

    王家姊弟為了母親的喪葬費鬧上公堂。示意圖。（資料照，記者侯承旭攝）

    王家姊弟為了母親的喪葬費鬧上公堂。示意圖。（資料照，記者侯承旭攝）

    2021/01/02 11:42

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕王家老母過世，姊姊張羅喪禮大小事，事後結算花了45萬多元，她要求2個弟弟幫忙分擔，但弟弟卻認為喪禮「極盡形式，不合禮俗」拒分攤，姊無奈提告，法官認為費用還算合理，判2個弟弟各要負擔15萬餘元的喪葬費。

    判決指出，王家老母年事已高，曾因敗血症入院治療，出院後又因在家中跌倒，導致髖骨碎裂、脊椎嚴重骨折，王家姊姊幫母親付醫藥費、找看護，共花了12萬多元，後來母親病逝後，姊姊一手張羅喪禮大小事，也花了45萬多元，她認為這筆共58萬元的費用，2個弟弟應該幫忙分攤，但弟弟們卻不認帳，她只好向法院提告請求返還代墊喪葬費。

    高雄少家法院審理時，法官調查王家老母的財產，發現她生前在郵局有2筆共110萬元的定期存款都轉為活期存款，王家姊姊也說自己有得到母親授意，由她代為提領這筆錢當生活費和醫療費用，但王家姊姊辯稱，這筆錢後來花光了，都是她先幫忙墊付母親的開支。

    但法官發現，王家老母過世前，郵局還有17萬的活期存款和50萬元的定期存款，足以支付她的醫療和生活費，因此認定兩個弟弟不用出錢幫忙扶養老母；至於弟弟們認為喪禮「極盡形式，不合禮俗」拒分攤的45萬元費用，法官審查喪禮開支，明細中紀載禮儀社費用198640元、塔位150000元、牌位80000元、靈堂出租費29400元，合計約45萬餘元，與一般民間喪葬費用相差不遠，因此不採信兩個弟弟的說詞，判他們應各要負擔15萬餘元的喪葬費，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    雲林市慈愛會10年捐1.2億元幫弱勢處理後事 今年起增捐獎學金
    2020/09/06 10:22

    雲林市慈愛會10年捐1.2億元幫弱勢處理後事 今年起增捐獎學金
    日本喪葬費用最昂貴 南非居全球第4
    2020/08/18 21:25

    日本喪葬費用最昂貴 南非居全球第4

    過年別只會摸八圈　試試家庭式品酒會
    傻眼！父過世兒申辦喪葬補助遭拒 承辦人：已被本人領走
    2020/07/26 08:53

    傻眼！父過世兒申辦喪葬補助遭拒 承辦人：已被本人領走
    骨灰罐7萬8、庫錢祭品11萬...撞死人被求償嫌喪葬費貴 法官：合理
    2020/07/11 13:12

    骨灰罐7萬8、庫錢祭品11萬...撞死人被求償嫌喪葬費貴 法官：合理

    2020年度輕鬆理財APP：投資人首推…
    社會今日熱門
    車停路口莫名遭人毀損 排除槍擊事故、追查1痩小男
    2021/01/01 13:30

    車停路口莫名遭人毀損 排除槍擊事故、追查1痩小男

    馬公北辰市場廁所 跨年夜遭人惡意破壞
    2021/01/01 17:23

    馬公北辰市場廁所 跨年夜遭人惡意破壞

    工人持刀尋仇刺死友 殺人罪起訴
    2021/01/01 13:49

    工人持刀尋仇刺死友 殺人罪起訴

    能高安東軍縱走1男跌傷髖骨 白石池營地吊掛送醫
    2021/01/01 14:00

    能高安東軍縱走1男跌傷髖骨 白石池營地吊掛送醫 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播