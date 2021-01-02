母喪禮花了45萬 姊要2弟分攤遭嫌太貴不認帳

王家姊弟為了母親的喪葬費鬧上公堂。示意圖。（資料照，記者侯承旭攝）

2021/01/02 11:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕王家老母過世，姊姊張羅喪禮大小事，事後結算花了45萬多元，她要求2個弟弟幫忙分擔，但弟弟卻認為喪禮「極盡形式，不合禮俗」拒分攤，姊無奈提告，法官認為費用還算合理，判2個弟弟各要負擔15萬餘元的喪葬費。

判決指出，王家老母年事已高，曾因敗血症入院治療，出院後又因在家中跌倒，導致髖骨碎裂、脊椎嚴重骨折，王家姊姊幫母親付醫藥費、找看護，共花了12萬多元，後來母親病逝後，姊姊一手張羅喪禮大小事，也花了45萬多元，她認為這筆共58萬元的費用，2個弟弟應該幫忙分攤，但弟弟們卻不認帳，她只好向法院提告請求返還代墊喪葬費。

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高雄少家法院審理時，法官調查王家老母的財產，發現她生前在郵局有2筆共110萬元的定期存款都轉為活期存款，王家姊姊也說自己有得到母親授意，由她代為提領這筆錢當生活費和醫療費用，但王家姊姊辯稱，這筆錢後來花光了，都是她先幫忙墊付母親的開支。

但法官發現，王家老母過世前，郵局還有17萬的活期存款和50萬元的定期存款，足以支付她的醫療和生活費，因此認定兩個弟弟不用出錢幫忙扶養老母；至於弟弟們認為喪禮「極盡形式，不合禮俗」拒分攤的45萬元費用，法官審查喪禮開支，明細中紀載禮儀社費用198640元、塔位150000元、牌位80000元、靈堂出租費29400元，合計約45萬餘元，與一般民間喪葬費用相差不遠，因此不採信兩個弟弟的說詞，判他們應各要負擔15萬餘元的喪葬費，可上訴。

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