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    影像曝光！報廢遊覽車2輪脫落 西濱7車連環撞

    王男駕駛拖吊車，拖吊1輛報廢遊覽車，行經台61線南下87公里處快車道時，報廢遊覽車左後方2個輪胎突然脫落，在道路上滾動，衍生後方6車追撞事故。（民眾提供）

    王男駕駛拖吊車，拖吊1輛報廢遊覽車，行經台61線南下87公里處快車道時，報廢遊覽車左後方2個輪胎突然脫落，在道路上滾動，衍生後方6車追撞事故。（民眾提供）

    2021/01/02 09:53

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕台61線西濱公路南下87公里處快車道，日前發生一起7輛汽車連環碰撞事故，經轄線苗栗縣竹南警分局調查發現，是掉落輪胎肇禍，警方呼籲，時逢元旦連假，台61線南來北往車流量大，貨運車載運貨物請確實固定，行車保持安全距離，共同維護交通順暢。

    這起車禍發生在去年12月30日下午5點多，經警方調查，王姓男子駕駛拖吊車，拖吊一輛報廢遊覽車，從台北到台中，行經台61線南下87公里處快車道時，報廢遊覽車左後方2個輪胎突然脫落，在道路上滾動。

    後方1輛汽車遭滾動的輪胎擊中，另有1輛汽車輾壓到平倒在路面的輪胎，跟隨在後的第3輛車雖然有及時煞停，但又遭後方2輛汽車追撞，造成第2起事故。

    警方表示，2起車禍共計7部車受損，所幸均無人員傷亡，警方也派遣7名員警到場處理、疏導交通，除暫時封閉快車道外，也通知防撞車到場警戒。除對拖吊車駕駛開罰，也協助其他6車製作筆錄，以利後續車損賠償事宜。

    因事故地點靠近海濱，適逢强烈寒流來襲，海風強勁寒風刺骨，室外溫度已低於10度，處理員警仍不畏寒冷，堅守崗位完成使命，避免行經車輛輾壓散落物造成爆胎，還將路面打掃乾淨，也獲得許多路過民眾溫馨回應。

    王男駕駛拖吊車，拖吊1輛報廢遊覽車，行經台61線南下87公里處快車道時，報廢遊覽車左後方2個輪胎突然脫落，在道路上滾動，衍生後方6車追撞事故。（民眾提供）

    王男駕駛拖吊車，拖吊1輛報廢遊覽車，行經台61線南下87公里處快車道時，報廢遊覽車左後方2個輪胎突然脫落，在道路上滾動，衍生後方6車追撞事故。（民眾提供）

    警方為避免行經車輛輾壓散落物造成爆胎，還將路面打掃乾淨。（民眾提供）

    警方為避免行經車輛輾壓散落物造成爆胎，還將路面打掃乾淨。（民眾提供）

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