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    中橫公路機車、休旅車對撞 20歲騎士送醫不治

    南投縣仁愛鄉台8線中橫公路榮興路段，今天上午7點30分左右發生機車、休旅車對撞事故，造成20歲機車騎士傷重不治。（民眾提供）

    南投縣仁愛鄉台8線中橫公路榮興路段，今天上午7點30分左右發生機車、休旅車對撞事故，造成20歲機車騎士傷重不治。（民眾提供）

    2021/01/01 14:39

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉台8線中橫公路榮興村路段，今天上午約7點30分發生死亡車禍，家住宜蘭縣的20歲偕姓男子獨自騎機車行經111.1K彎道，與對向休旅車發生碰撞，當場失去生命跡象，送醫急救仍告不治，值跨年、迎曙光活動剛結束，是否疲勞駕駛而釀禍，警方還要進一步調查。

    據了解，20歲偕姓男子今天上午7點30分獨自騎機車由台8線中橫公路由花蓮往台中梨山方向行駛，行經指標111.1K仁愛鄉榮興村路段，與對向往花蓮方向的休旅車發生碰撞，偕男倒地不起，當場失去呼吸心跳，由救護車送往台中梨山衛生所急救仍告不治。

    警方透過機車車籍資料及機車置物箱留有台北某大學的註冊單據查詢，確認為家住宜蘭的20歲偕姓男子，家人得知噩耗無法接受，只知他昨晚騎車外出未歸，沒想到從此天人永隔，由於許多人因跨年、迎曙光而徹夜未眠，是否疲勞駕駛釀禍，警方還要進一步調查釐清。

    昨晚跨年及今天迎新年曙光，也導致仁愛鄉主要道路台14線及台14甲線路段車多，仁愛分局加派警力全力疏導交通，上午9點過往前往合歡山的車潮才逐漸紓解。

    仁愛分局統計昨晚至今天中午2條主要省道共發生14件汽、機車碰撞及機車自摔事故，原因除了車多，也與天冷與疲勞駕駛有關，警方則是呼籲新年假期還有2天，民眾出遊務必有充足睡眠，前往高海拔山區活動也要做好防寒措施，以策安全。

    為迎接2021年第1道曙光，大量遊客湧向合歡山，台14甲線鳶峰以上各停車場均車滿為患，一位難求。（記者佟振國攝）

    為迎接2021年第1道曙光，大量遊客湧向合歡山，台14甲線鳶峰以上各停車場均車滿為患，一位難求。（記者佟振國攝）

    昨晚跨年至今天迎新年曙光，仁愛鄉台14線、台14甲線車多，共發生14件汽、機車事故。（記者佟振國攝）

    昨晚跨年至今天迎新年曙光，仁愛鄉台14線、台14甲線車多，共發生14件汽、機車事故。（記者佟振國攝）

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