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    老婆愛賭又沉迷「seafood」欠卡債 老公苦勸不聽只好放生

    周姓妻子愛賭又沉迷宗教捐獻，花光積蓄欠卡債被老公訴離。（記者黃佳琳攝）

    周姓妻子愛賭又沉迷宗教捐獻，花光積蓄欠卡債被老公訴離。（記者黃佳琳攝）

    2021/01/01 09:49

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕在工廠上班的周姓男子月薪僅24K，家境不算好，但周妻卻沉迷宗教，不但無心家事，還把每月賺來的錢都奉獻給「seafood」，周男苦勸不聽，只好向法院訴請離婚，法官認為夫妻倆感情基礎已經蕩然無存，即使勉強共處，亦難期和睦，判准兩人離婚。

    判決指出，周男和妻子結婚20年，兩人育有1名未成年女兒，周男婚後把薪水都交給老婆打理，但老婆從1996年起開始沉迷宗教，還會簽賭六合彩，月薪僅24K的周男，不但被老婆把他每月薪水花光光，甚至連他的存款、結婚金飾都花用殆盡，還欠下高額信用卡債。

    周男為了幫妻子還卡債，只好先把房子拿去貸款辦二胎清償債務，自己再日夜輪班賺取加班費，但他指控妻子不但沒有改變，甚至開始不做家事，家裡髒亂不堪，長期處於高壓環境，害他罹患憂鬱症、失眠、焦慮等症狀，於是他決定不再隱忍，向法院訴請離婚。

    周妻則辯稱，結婚後，丈夫沒有把薪水交給她當家用，只把存款和結婚金飾交給她保管，她為了維持家計，才會動用丈夫存款和變賣金飾，但錢還是不夠用，才會欠下卡費，且她每次簽賭六合彩只下注1、200元，後來還去學校當廚工幫忙賺錢，她不認為婚姻出現裂痕都是自己的錯，不同意離婚。

    高雄少家法院審理時，法官調閱周妻的信用卡消費紀錄，發現她每月至少刷卡超過1萬元，且還曾「以卡養卡」，且周男和妻子曾簽下生活公約，約定兩人要各自負擔家務大小事，但周家時居家環境還是髒亂不堪，周妻明顯已違反生活協議，且兩人從15年前分房後，就少有親密行為，因此認定夫妻倆感情基礎已經蕩然無存，即使勉強共處，亦難期和睦，判准兩人離婚。

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