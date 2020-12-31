打掉尖刀卻重擊對方致死 法官：非正當防衛 判刑

台中高分院認為，當時納男手中刀子已被打掉，不法侵害行為已成過去，原可選擇離開或求援的帕男仍持續以鐵棒揮擊對方致死，已非正當防衛仍依殺人罪判刑。（資料照，記者許國楨攝）

2020/12/31 23:02

〔記者許國楨／台中報導〕兩名泰籍移工帕拉米、他納瓦（均為譯音）因音樂聲量問題起爭執扭打一團，他男掐住帕男脖子再持刀攻擊時，帕男以鐵棒撥打掉刀子後，再以鐵棒重擊對方致死，帕男自首辯稱是正當防衛，但台中高分院認為，當時納男手中刀子已被打掉，不法侵害行為已成過去，原可選擇離開或求援的帕男仍持續以鐵棒揮擊對方致死，已非正當防衛仍依殺人罪判刑。

判決書指出，帕男與他男都是中市某工廠員工，去年11月15日晚間各自在宿舍外休憩區飲酒，他男以帕男放音樂過於吵雜為由要求降低音量遭拒，雙方發生口角，他男遂以左手正面掐住帕男頸部，再以右手持短刀作勢欲攻擊帕男，帕男情急下持廠區內的六角尖錐鐵棒抵禦，將他男手中短刀撥打掉地，卻持續攻擊對方。

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經查帕男持鐵棒揮擊他男的頭部、頸部、胸部、腹部及雙側前臂等部位，致使他男受重創當場倒地不起，帕男確認他男死亡後，始向警方自首並辯稱，「因被害人持刀攻擊我，我是自保，我看到被害人倒地後，立即透過同事聯絡廠長」。

而帕男的辯護律師也稱，本案發生是因被害人先以左手用力掐住帕拉米脖子，並以右手持刀意圖攻擊，縱使被害人右手所持刀械經被告以鐵棒揮打掉，但被害人仍可隨時撿起刀械或持其他廠區內攻擊性武器攻擊被告，主張當事人是正當防衛。

但二審合議庭認為，帕拉米既持鐵棒反抗揮擊被害人手中短刀，短刀掉落地面後，被害人不法侵害行為已成過去，此時帕男可以選擇離開現場，或找尋其他同事阻止被害人繼續攻擊，但帕男仍持鐵棒毆打被害人致死，已不是正當防衛，因此仍依殺人罪判刑11年2月，可上訴。

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