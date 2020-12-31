與嫩女友自殺殉情 電競男獨活重判4年徒刑

電競公司客服杜弘宇被控與王姓女友相約殉情卻獨活，高等法院痛批杜男無自殺念頭，卻幫助王女自殺，改為重判杜4年徒刑。（記者楊國文攝）

2020/12/31 21:46

〔記者楊國文／台北報導〕電玩競技公司客服杜弘宇與21歲女友原擬在同居住處服用安眠藥後燒炭自殺殉情，王女身亡，杜卻未服用安眠藥而獨活，被依殺人罪起訴，一審則以幫助自殺罪判杜2年8月徒刑，上訴後，王女父母都不相信女兒尋短，王母啜泣「女兒還附身同學身上回來向我們要抱抱」，高等法院痛批杜男無自殺念頭，卻幫助王女自殺，改為重判杜4年徒刑，王家並求償；高院民事庭今判決杜男應賠償王女父母386萬多元。

判決指出，2015年4月間，26歲的杜弘宇及21歲的王姓女子交往，8月17日，兩人在租屋處服用安眠藥燒炭自殺，王女吞服藥物後昏迷，吸入過量的一氧化碳而死亡，杜男則保住一命。

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杜表示，和王女感情很好，她希望「把時間停留在最美好的時刻」，他認同女友的話，決定陪王女走，兩人一起去藥局買安眠藥，各吞下12顆藥，後來就睡著了；晚間9點，他因嘔吐而醒來，過去抱女友時，但女友已冰冷，她的身體已冰冷，他想再死一次，才沒馬上打119報案，一直到晚間11時32分才打電話給媽媽並報案，他確實有自殺之意。

但王女父母認為，女兒想當舞蹈老師，沒有自殺動機，懷疑杜男謀殺，但檢方依杜男血氧濃度鑑定結果，僅認定杜男和王女一起買木炭、安眠藥殉情，杜男並無服下安眠藥物，依家暴殺人罪起訴杜男，士林地院依幫助自殺罪判杜2年8月。

高院審理後，依據四項證據認定王女是自殺，非他殺，包括：一、王女在自殺前留有親筆簽名的遺書，與家人道別，並交代未完成心願；二、案發前一、二天關閉臉書，並退出LINE群組，身為班上總務的她，並將保管的班上款項移交給女同學；三、曾割腕自殺未果，左手腕因此留下五道陳舊割痕；四、案發當天下午，王女和杜男一同去大賣場購買用來自殺用的木炭、安眠藥等物，並全程參與。

高院也指出，包括案發後杜男尿液未被檢驗出任何安眠藥成份，證實根本未和王女服用過安眠藥，及杜男體內的一氧化碳濃度遠低於被害人王女等事證，認定杜男並無和王女殉情打算，卻有幫助王女自殺行為，改判他4年徒刑。王家父母另向杜男求償807萬元。

高院民事庭審理認為，本案發生是因王女欲以自殺結束生命，並尋求杜男幫助，她本身「與有過失」，她應自負3成過失責任，今判杜男應賠償王父154萬元、王母232萬多元，還可上訴。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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