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    12/31 今彩539開出3注 800萬奬落基隆、台北、台中

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2020/12/31 22:22

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月31日）開獎的第109000314期今彩539開出3注，由基隆市仁愛區南榮路13號1樓的「聯嵄彩券行」還有台北市信義區松山路467號1樓的「再發行」以及台中市西屯區何安里青海路一段54號1樓「豐億彩券行」開出。第109000105期威力彩、第109000314期雙贏彩頭獎均摃龜。

    第109000105期威力彩中獎號碼為「第一區：02、09、13、20、25、27，第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎6注中獎，可得15萬元；肆獎共25注中獎，每注可得2萬元；伍獎共237注中獎，每注可得4000元；陸獎共1349注中獎，每注可得800元；柒獎共3204注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5814注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7940注中獎，每注可得100元；普獎共3萬4212注中獎，每注可得100元。

    第109000105期38樂合彩中獎號碼為「02、09、13、20、25、27」，五合開出1注；可得115萬元；四合共7注中獎，每注可得6萬7500元；三合共131注中獎，每注可得5750元；二合共2128注中獎，每注可得750元。

    第109000314期雙贏彩中獎號碼為「02、03、05、06、07、08、09、14、15、19、20、23」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共165注中獎，每注可得500元；肆獎共1659注中獎，每注可得100元。

    第109000314期今彩539中獎號碼為「01、10、14、20、34」，頭獎開出3注，每注可得800萬元；貳獎共158注中獎，每注可得2萬元；參獎共7272注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5477注中獎，每注可得50元。

    第109000314期39樂合彩中獎號碼為「01、10、14、20、34」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共208注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬522注中獎，每注可得1125元。

    第109000314期3星彩中獎號碼為「005」，正彩共11注中獎，每注可得1萬2500元。

    第109000314期4星彩中獎號碼為「0730」，正彩共13注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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