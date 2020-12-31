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    警開11槍擊斃疑犯案 在逃3名嫌犯落網

    落網的李姓嫌犯。（記者蔡清華翻攝）

    落網的李姓嫌犯。（記者蔡清華翻攝）

    2020/12/31 21:47

    首次上稿 20:01
    更新時間 21:47

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高市鳳山警方前晚攔查李姓通緝犯車輛，遭拒檢倒車撞警，造成副所長吳建銘手部受傷，警方開11槍擊斃1名男子，晚間將李姓車主在內3名在逃嫌犯追緝到案，據了解，落網嫌犯其中一人柱拐杖，另兩人均未受傷，目前正漏夜接受偵訊中。

    開車的李嫌辯稱，是遭警方擊斃吳嫌要他衝撞警察，昨夜3人準備下車逃逸時，發現吳男沒下車才知吳已中彈身亡，大伙嚇到一哄而散，趕緊下車逃離現場。

    警方指出，30日19時35分，在鳳山區鳳南、林森路口，本分局五甲派出所18-20時巡邏警組副所長吳建銘、警員董家和等2員，巡經南光、錦田路口，發現自小客車紅燈右轉（經查該車主李男竊盜通緝）遂趨前示意攔停，該駕駛加速逃逸至鳳南、林森路口，遭車阻擋隨即倒車衝撞員警董家和，吳副所長見狀隨即對空鳴槍後，員警2人並朝該逃逸車輛輪胎接續開計11槍（5及6槍），該車由林森路西往東逃逸，副所長右手手指受傷。

    警方於攔查圍捕點700餘公尺附近民眾報案發現涉案車輛停放於南富街（死巷），發現後座乘客後腦1槍中彈已無生命跡象，目擊者描述車內另有3人逃逸。

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