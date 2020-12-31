6勇消殉職 新屋保齡球館業者判刑6年10月

新屋保齡球館一場暗夜大火，奪走6位勇消不到30歲的生命，令人不勝唏噓。（資料照，記者李容萍攝）

2020/12/31 19:53

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕發生於2015年1月20日的桃園市新屋保齡球館大火，造成6名勇消殉職，桃園地院合議庭指出，保齡球館業者劉得斌未依法定期檢修保齡球館安全設備，導致電線走火引發火警，與6名消防人員命喪火場有因果關係，審結依「消防法」第35條前段之致人於死罪，判處劉男6年10月徒刑。

發生於2015年1月20日凌晨2點多的新屋保齡球館大火案，灌救造成進入火場的6名年輕勇消陳鳳翔、陳彥茗、蔡長融、張桂彰、曾重仁、謝君傑殉職，全案引發違建查報、火場指揮等爭議，桃園地檢署於同年5月起訴劉男，另將6名負責安檢的消防人員及查報違建的2名公務員起訴，8人最後都獲判無罪。

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少見依「消防法」判刑的案例

而業者劉男則被依「消防法」起訴，桃園地院合議庭指出，劉男是新屋保齡球館的負責人，且為「消防法」第2條明定的管理權人，竟未依法定期檢修保齡球館西南側天花板上方電源線、火警自動警報設備、標示設備、緊急照明設備等消防安全設備，造成2015年1月20日凌晨發生大火，釀成進入火場灌救的6名消防人員受困，遭熱休克當場死亡，劉男未依法檢修釀成火警，與6人死亡結果有因果關係，自應以「消防法」第35條之致人於死罪論斷。

合議庭指出，「消防法」第35條為有期徒刑1年起上7年以下，得併科罰金，考量劉男行為釀成火災，造成6名消防人員喪失寶貴生命，且犯後始終否認犯行，迄今尚未與全部被害人家屬達成和解，判處他6年10月徒刑；據悉，這也是類似案件中，少見以「消防法」判刑的案例。

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