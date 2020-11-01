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    音樂家偷吃人妻女教師還播種 遭判賠人夫50萬

    音樂家偷吃人妻女教師還播種。（情境照）

    音樂家偷吃人妻女教師還播種。（情境照）

    2020/11/01 23:39

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕現任合唱團男高音，多次參與國際大賽與國家音樂廳演奏，並且出過個人專輯，還曾競選山地原住民立委失利的張姓男子，與同國小音樂女教師發生姦情，以致女教師懷孕，由於紙包不住火，女教師只得向先生劉男坦承出軌，親子DNA鑑定也確定胎兒不是先生的種，劉男怒向新竹地院訴請張男賠償70萬元，新竹地院判賠50萬元。

    劉男指控，結婚3年多育有一子，張男則為妻子同事，2018年9月間起共同在新竹縣某小學合唱團內擔任音樂老師，並共同於某大學研究所就讀及旁聽，期間由張男接送妻子通勤、及於同一學校合唱團內任教，因此互生情愫。

    張男明知劉妻為有夫之婦，竟自去年間至少發生十幾次性關係，甚至進而使劉妻懷有身孕，經劉妻坦承姦情，並提出二人親密於床上擁吻、上半身局部赤裸的相片、簡訊及對話紀錄等，並曾出示與張男間LINE對話紀錄內載：「我有跟我男人說我跟你上床的事」。

    事後夫妻至婦產科採集胎兒檢體為親子關係鑑定，去年8月作成鑑定報告結果，確定胎兒不是劉男的種。

    劉妻得知檢驗結果後，曾於簡訊向張男表示：「我有去做親子DNA鑑定，小孩是你的，我要去拿掉」，張男則回稱：「我覺得很抱歉，我應該要負責」，幾天後劉妻則進行人工引產。

    劉男認為張男罔顧他妻子乃有家室之人，仍與之親密交往甚至成孕，已嚴重破壞其家庭和諧，造成情感上甚為鉅大痛苦及煎熬，因此向張男求償70萬元。最後法官判張男需賠償人夫劉男50萬元。

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