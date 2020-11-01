為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    假投資、假檢警、猜猜我是誰... 詐騙話術前三名 今年騙走16億

    警方公開假檢警詐騙話術。（記者姚岳宏翻攝）

    警方公開假檢警詐騙話術。（記者姚岳宏翻攝）

    2020/11/01 14:54

    〔記者姚岳宏／台北報導〕刑事警察局統計今年1月迄10月間詐欺案類中，民眾損失金額前3名者共被騙走16億多元，除第1名「投資詐騙」為近年新興詐騙外，其他2、3名的「假檢警」及「猜猜我是誰」詐騙已是萬年老梗，警方特別公開歹徒的詐騙話術，提醒民眾要特別當心，別再被騙了。

    警方統計，今年迄今詐騙前3名種類，分別為投資詐欺新台幣7億4,108餘萬元（占全般詐欺比例23.67%）、假檢警的4億9,059餘萬元（占全般詐欺比例15.67%）及猜猜我是誰4億0,297餘萬元（占全般詐欺比例7.8%），共被騙走16億多元。

    警方分析，假檢警及猜猜我是誰的被害族群多為50歲以上長者，受騙原因均為歹徒假冒檢警人員、電信公司客服人員、親友來電，被害人一時不查，將被害款項匯至歹徒指定帳戶，直到事發幾日後，經由親友告知及撥打165專線詢問才知自己遭詐。

    為使民眾能更了解詐騙集團話術，刑事局在臉書165全民防騙網粉絲頁提供最真實的通話紀錄：包括假冒中華電信欠費再轉接假冒165報案中心，以及假冒姪女、朋友的猜猜我是誰等。希望透過語音宣導的方式，讓民眾能提醒家中高危險受騙對象的年長者提高警覺心，多一分確認、少一分被害，如有任何遭詐騙問題均可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

    警方公開猜猜我是誰詐騙話術。（記者姚岳宏翻攝）

    警方公開猜猜我是誰詐騙話術。（記者姚岳宏翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「猜猜我是誰」 老梗詐騙法件數、財損仍排全國前五
    2020/03/14 15:14

    「猜猜我是誰」 老梗詐騙法件數、財損仍排全國前五
    當心假的！ 衛福部提醒：正版「年金繳費通知」有這個
    2019/04/21 19:33

    當心假的！ 衛福部提醒：正版「年金繳費通知」有這個

    東方美周慶 高CP值美妝保養
    感恩、讚嘆！遇詐騙老哏 撥了這支電話保住125萬
    2018/07/22 19:55

    感恩、讚嘆！遇詐騙老哏 撥了這支電話保住125萬
    社會今日熱門
    轟兇嫌伴屍19小時「供北賊」 高大成：套招套好的說詞
    2020/10/31 17:33

    轟兇嫌伴屍19小時「供北賊」 高大成：套招套好的說詞

    Say No to Drugs！體育國手齊聚花博反毒
    2020/10/31 17:23

    Say No to Drugs！體育國手齊聚花博反毒

    北捷文湖線出現老色翁！2女接連遭襲臀PO網示警
    2020/10/31 18:30

    北捷文湖線出現老色翁！2女接連遭襲臀PO網示警

    搬運船海上漂流 海巡艦頂2樓高巨浪接力救援
    2020/10/31 17:32

    搬運船海上漂流 海巡艦頂2樓高巨浪接力救援

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播