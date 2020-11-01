假投資、假檢警、猜猜我是誰... 詐騙話術前三名 今年騙走16億

警方公開假檢警詐騙話術。（記者姚岳宏翻攝）

2020/11/01 14:54

〔記者姚岳宏／台北報導〕刑事警察局統計今年1月迄10月間詐欺案類中，民眾損失金額前3名者共被騙走16億多元，除第1名「投資詐騙」為近年新興詐騙外，其他2、3名的「假檢警」及「猜猜我是誰」詐騙已是萬年老梗，警方特別公開歹徒的詐騙話術，提醒民眾要特別當心，別再被騙了。

警方統計，今年迄今詐騙前3名種類，分別為投資詐欺新台幣7億4,108餘萬元（占全般詐欺比例23.67%）、假檢警的4億9,059餘萬元（占全般詐欺比例15.67%）及猜猜我是誰4億0,297餘萬元（占全般詐欺比例7.8%），共被騙走16億多元。

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警方分析，假檢警及猜猜我是誰的被害族群多為50歲以上長者，受騙原因均為歹徒假冒檢警人員、電信公司客服人員、親友來電，被害人一時不查，將被害款項匯至歹徒指定帳戶，直到事發幾日後，經由親友告知及撥打165專線詢問才知自己遭詐。

為使民眾能更了解詐騙集團話術，刑事局在臉書165全民防騙網粉絲頁提供最真實的通話紀錄：包括假冒中華電信欠費再轉接假冒165報案中心，以及假冒姪女、朋友的猜猜我是誰等。希望透過語音宣導的方式，讓民眾能提醒家中高危險受騙對象的年長者提高警覺心，多一分確認、少一分被害，如有任何遭詐騙問題均可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

警方公開猜猜我是誰詐騙話術。（記者姚岳宏翻攝）

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