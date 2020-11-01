弄丟項鍊卻怪櫃姐 莽婦狠嗆「全家死光」和解後仍要罰5000元

今年5月1日，湯姓婦人在百貨公司大罵櫃姐，過程全被民眾錄下PO網。（圖取自爆料公社）

2020/11/01 10:40

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市湯姓婦人買項鍊送妹妹，卻只戴一星期就搞丟，湯婦質疑項鍊品質有問題，竟氣沖沖地到櫃位興師問罪，不僅對櫃姐爆粗口，還怒嗆「妳全家死光了嗎？」因而被櫃姐提告；台北地院考量湯婦已與櫃姐達成和解，換取櫃姐撤告公然侮辱罪，只針對非告訴乃論的恐嚇罪部分，判處湯婦5000元罰金並緩刑2年。

判決指出，今年4月25日，湯婦在百貨公司買了1條價值3500元的項鍊後，高興送給妹妹當禮物，妹妹戴在脖子上才一星期，就不知在何處弄丟項鍊，湯婦質疑項鍊有瑕疵，5月1日帶著項鍊空盒及發票，找櫃姐興師問罪，要求專櫃賠償其損失。

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湯婦大鬧專櫃後，雖如願以償地獲得1條新項鍊作為補償，但她在眾目睽睽下辱罵櫃姐，甚至詛咒櫃姐「全家死光」，反而因小失大，不僅被民眾錄下鬧事經過而被媒體廣為報導，還被櫃姐提告公然侮辱，且經檢方調查後，再多吃上一條非屬告訴乃論之罪的恐嚇罪。

事後櫃姐不甘受辱，控告湯婦公然侮辱等罪，湯婦不認罪，因此被檢方起訴；法院審理期間，湯婦選擇與櫃姐私下和解，換取櫃姐撤告屬於告訴乃論的公然侮辱罪，至於非告訴乃論的恐嚇罪，則被法官判罰金5000元，緩刑2年。

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