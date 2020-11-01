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    同志上「告白警察」向男警示愛 警留言「玫瑰捅屁眼」遭處分

    男同志上「告白警察」向男警示愛，陳姓男警留言「玫瑰捅屁眼嗎？」男警被起底肉蒐投訴遭處分。（資料照）

    男同志上「告白警察」向男警示愛，陳姓男警留言「玫瑰捅屁眼嗎？」男警被起底肉蒐投訴遭處分。（資料照）

    2020/11/01 09:50

    〔記者黃良傑／高雄報導〕1名男子上「告白警察」網站向男警示愛，po文「男同志徵友…如果你剛好是同志警察…可以試著交往，甚至結婚」，高市1名男警以「喜洋洋」匿稱，留言「玫瑰捅屁眼嗎？」疑似嘲諷對方，事後雖刪文道歉，遭肉搜發現是任職高市警局湖內分局的陳姓男警，並向警政署檢舉，陳警被記申誡1次，並列為教材，要求官警時時遵守分際、謹言慎行、保持中立，避免因個人違失影響整體警察形象及信任。

    陳姓男警表示已是今年6月的事，當時見有人留言「竹山大肌肌」、「豐原大雞雞」等，一時未察也順手留言「玫瑰捅屁眼」，沒想到會引發這麼大的風波，他已刪文並道歉，結果還是餘波蕩漾，被檢舉到警政署，指他不尊重性別多元，且發言態度不佳。

    湖內分局調查今年6月3日，有人在臉書「告白警察」社群發佈「男同志0號徵友」，貼文指自己是豐原人33歲，身高181公分、體重78公斤，一直很想找個在一起的伴，如果剛好是同志警察，也許可以試試認識交往甚至結婚，有網友在瀏覽男同文章後，紛紛留言自己的想法，或留言「祝妳幸福」鼓勵該網友繼續加油。

    不過，有1名匿名「喜洋洋」網友回應「玫瑰捅屁眼嗎？」，引起網友留言回覆，請他尊重性別及注意發言態度，不料，再次回應「尊你妹」，引起網友們不滿，肉蒐起底查出匿名「喜洋洋」網友是1名員警，認為發言有違人民褓姆正面形象，憤而向警政署投訴，查出「喜洋洋」是湖內分局50歲的陳姓男警，高市警方查證屬實，6月時就以留言不當，妨害警察形象，簽報申誡一次處分，同時列為案例教材。

    市警局表示，案經湖內分局督察組調查，陳姓員警發言有違人民褓姆正面形象，雖當日是輪休時間，並非於公務或執勤時段所為，但警察人員肩負民眾及社會正面期待，不可因個人思慮不周，或未能把持應對之分際等因素，影響外界對於警察機關之正面觀感及支持，依違反「警察人員獎懲標準」中規定，若有「處事不當，影響警譽，情節輕微」規定核予申誡一次處分，已製成案例教育。

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