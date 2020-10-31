調查官被爆賣紀念酒1罐抽100 組長「做好做滿」才懲處

新北市調處爆出調查官賣酒牟利。（資料照）

2020/10/31 17:25

〔記者吳政峰／台北報導〕本報接獲爆料，指新北市調查處一名林姓組長，推銷一瓶嘉義某酒廠盜用局徽所製作的調查局紀念酒，並疑似抽佣，調查局去年就得悉，卻拖到今年林員的組長職期任滿卸職，才記2小過懲處。調查局解釋，督察處經過嚴謹行政調查程序，並無刻意拖延，林員則因賣酒賺取價差，觀感不佳，被考績委員會記了2支小過和1支申誡；新北市調處長蔡文郎對此不願回應。

爆料指出，調查局多年來的官方紀念酒，均委託金門或馬祖酒廠製作瓷瓶高粱系列，但調查局體系間，也有人在推銷一款嘉義某酒廠所生產的紀念酒，購買的同仁多拿來贈送親友或有業務往來的民眾，新北市調處一名林姓組長就在自己服務的區域推銷該瓶酒，卻疑似抽佣。

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有人察覺有異，去年透過內部檢舉系統舉報，質疑該瓶酒是嘉義某酒廠盜用調查局局徽所製作，疑似內神通外鬼。督察處接獲檢舉認為有問題，立案調查，發現不只林姓組長涉入，中部也有同仁發生類似狀況。

此事曝光年餘，因扯到局裡同仁，調查局極為低調，不僅未追究酒廠相關責任，對於林姓組長，原本也只擬記1小過結案，未料引發內部不滿聲浪，使得該案拖到今年年中，林員因任期屆滿離開該區，考績委員會最後才決定加重記2小過懲處。

調查局解釋，2013年間，嘉義縣調查站的主任曾委請該酒廠製作紀念酒，並授權使用局徽，到了2017年間，林姓組長沿用該名義，請酒廠繼續生產及發行，因此酒廠並沒有盜用局徽的問題。

調查局指出，局內未明文禁止同仁使用局徽贈禮，因此同仁在禮品上貼上局徽，某種程度可被允許，這部分林員未被認定有違失；但該瓶酒單價600元，林員揪人團購卻以700元賣出，賺取其中差價，督察處約談數位新北市調處同仁，認為確有其事，觀感不佳，移送懲處。

至於為何會拖一年多才記過，讓林員做好做滿組長職務才下台？調查局表示，嚴謹的調查需要合理的時日進行，全案均依照正常作業程序進行，並未刻意拖延或是護航。

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