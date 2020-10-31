馬國女大生在台遇害 母悲痛：希望嫌犯處極刑

凶嫌梁育誌疑似3度到長榮大學埋伏，28日晚間看女大生落單因而下手。（資料照）

2020/10/31 12:14

〔記者萬于甄／台南報導〕就讀長榮大學的馬來西亞籍24歲鍾姓女大生在台遇害，讓家屬悲痛萬分，震驚國際，鍾女母親昨接獲愛女枉死，在電話中嚎啕大哭，更希望「台灣法律要嚴加制裁嫌犯」，用極刑給予法律制裁，盼警方明察秋毫，不要放過嫌犯一絲一毫的犯案動機。

據悉，鍾女雙親預計11月1日搭乘華航班機從吉隆坡飛抵桃園機場，抵達台灣時間應是晚上7點，台南市議員鄭鴻儀轉述家屬心情，被害人媽媽讓女兒選擇在台就讀，原以為是安全的地方，卻遭嫌犯殺害，媽媽除了遺憾、傷心之外，更希望台灣的法律要嚴加制裁嫌犯。

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家屬更盼，警方要明察秋毫，不要放過嫌犯一絲一毫犯案的動機及訊息，秉持勿枉勿縱，也希望用極刑給予嫌犯法律制裁。

據悉，凶嫌28歲梁育誌在9月30日就曾到長榮大學周邊伺機犯案，但並未得逞，時隔近一個月食髓知味，27日又到長榮大學周邊繞行，疑似因第一次失手，想提前「場勘」埋伏，但未有下手機會，28日晚間見女大生落單，上前先以繩索勒頸拖入車內做案。

梁嫌供稱，用繩索從後方勒住鍾女頸部拖行上車後，原以為她已昏過去，想對其猥褻時，沒想到被害人突然醒來尖叫掙扎，才決定將其勒斃。梁嫌隨後開車繞行伴屍19小時，期間到加油站加油時，甚至還拿鍾女手機抵油資，之後開到高雄阿蓮山區棄屍，鍾女恐是他3度埋伏時得逞的被害人。

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