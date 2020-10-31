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    科技少東與前員工偷情被直擊 元配怒告「小三」侵害配偶權

    科技少東與前員工偷情被直擊，元配怒告「小三」侵害配偶權，桃園地院法官審酌侵害程度及雙方社經地位，判決簡女須賠償元配45萬元。圖為桃園地院。（記者鄭淑婷攝）

    科技少東與前員工偷情被直擊，元配怒告「小三」侵害配偶權，桃園地院法官審酌侵害程度及雙方社經地位，判決簡女須賠償元配45萬元。圖為桃園地院。（記者鄭淑婷攝）

    2020/10/31 12:19

    ［記者鄭淑婷／桃園報導］上市公司華通電腦少東、副總經理吳彭弘，今年3、4月間被週刊直擊與前員工簡姓女子有婚外情，元配怒向桃園地院提告並向簡女求償200萬元，簡女在法庭上辯稱與吳男只是談得來的朋友，是被不實渲染成「小三」，但法官從2人被拍到的照片，認為簡女行為已侵害配偶權，審酌侵害程度、雙方社經地位等，判決簡女須賠償元配45萬元。

    元配指控，簡女10年前就曾與她的丈夫過從甚密，基於維繫家庭及婚姻，她僅與丈夫溝通、告誡，丈夫也保證完全斷絕與簡女的聯繫；豈料，去年雙十假期、11月，簡女藉口工作與丈夫聯繫，今年3、4月間更被週刊直擊，不僅進出愛巢且互動親密，甚至在大街上摟腰擁抱、摸屁股、親吻、熊抱等，嚴重破壞她的婚姻，害她被旁人指指點點，還得求助身心科，因此決定向她提出侵害配偶權告訴並求償200萬元。

    簡女則說，與吳男曾是同事且皆從事電腦業、喜歡運動、對股票投資有興趣，因此是「聊得來的朋友」，她從未想破壞他人的家庭，卻被週刊跟拍並不實渲染成「小三」，事後吳妻不斷來電，在三方通話中她曾向吳妻解釋、道歉，但吳妻仍舊質疑、不接受，電話也不斷打來，讓她不堪其擾、身心蒙受極大壓力，出現睡眠障礙；且她已無董事身分，現在任職的公司受武漢肺炎疫情影響，她的薪資被砍半又要支付房貸、養家，經濟情況窘困，願盡最大心力捐2萬元公益金與吳妻和解。

    判決指出，從簡女與吳男被拍到的照片，顯見2人關係超乎單純友誼，已侵害元配的配偶權且情節非輕，而簡女自稱經濟情況窘困，但她只是暫領半薪，近年的年收入仍超過百萬，也有不少存款，被週刊拍到住在豪宅社區，所辯難被認同，審酌侵害程度、雙方社經地位等，判決簡女須賠償元配45萬元，可上訴。

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