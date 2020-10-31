自認聰明絕頂！接到「檢察官」電話 急奔銀行領30萬元險失財

江男（圖右）自認很聰明，卻也會受騙，顯示騙徒的詐術高明。（記者張瑞楨翻攝）

2020/10/31 11:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕自認很聰明的台中市65歲江姓男子，大前天（28日）接獲詐騙集團電話，對方假冒檢察官，誆稱江男涉入販毒與洗錢案，必須把錢交出來「監管」，江男嚇得急奔銀行，想提領30萬元交給對方，行員察覺怪異而報警，員警耐心遊說他放棄領錢，他雖同意不領錢，卻回答員警，詐騙集團的騙術太高明，「我幾乎要相信了，我想說，我這麼聰明的人都會被騙！」

中市政府警察局第二分局文正派出所警員葉旻傑及吳思諺接獲銀行報案，指稱有疑似詐騙案，員警隨即趕赴現場，江男因接到假檢察官來電，誆稱涉嫌販毒及洗錢，且基於「偵查不公開」原則，目前江男隨時被檢方監控之中，假檢察官指示江男，到銀行提領30萬元，否則帳戶將被凍結。

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張姓銀行人員從江男異常緊張的反應中直覺有異，好言相勸外，也立刻通報警方，警方告訴江男，「檢警辦案不會監管帳戶，更不會收取現金」，江男才恍然大悟，自認聰明絕頂的他，直呼：「我幾乎要相信了，我想說，我這麼聰明的人都會被騙！」，向行員與員警道謝。

二分局分局長蔡元戎表示，檢警辦案不會使用電話做筆錄及電話通知監管帳戶，更不會透過電話要求民眾匯款或轉帳。民眾若接獲類似可疑電話，請立即撥打165反詐騙專線或至附近派出所求證，謹記防詐騙3要訣「冷靜、查證、報警」，以免受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

經員警遊說，江男同意不領錢。（記者張瑞楨翻攝）

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