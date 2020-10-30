宜蘭市製冰工廠晚間竄濃煙 消防搶救

宜蘭市一間製冰工廠，晚間冒出濃煙。（記者林敬倫攝）

2020/10/30 23:04

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市一間製冰工廠，於晚間10點25突然竄出濃煙，引起附近住戶恐慌，紛紛外出查看，並立即通報消防局，所幸現場沒有明火，也無人受困。

消防人員除拉水線灌救，更用破壞器材，打開工廠鐵門，排出濃煙，控制內部火勢；當地里長說，該製冰工廠只有凌晨才會有人，目前不會有員工在內部工作，才未釀成憾事。

宜蘭市一間製冰工廠，晚間冒出濃煙，引起附近居民圍觀。（記者林敬倫攝）

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