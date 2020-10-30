10/30 今彩539頭獎1注中獎！800萬獎落新北

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2020/10/30 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月30日）開獎的第109000261期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由新北市三重區集美街49號（1樓）的「捷興彩券行」開出；第109000095期大樂透、第109000261期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第109000095期大樂透中獎號碼為「06、10、13、19、40、45，特別號：07」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共33注中獎，每注可得5萬2047元；肆獎共80注中獎，每注可得1萬3801元；伍獎共1706注中獎，每注可得2000元；陸獎共2437注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5571注中獎，每注可得400元；普獎共3萬1825注中獎，每注可得400元。

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第109000095期49樂合彩中獎號碼為「06、10、13、19、40、45 」，四合共7注中獎，每注可得20萬；三合共169注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4249注中獎，每注可得1250元。

第109000261期雙贏彩中獎號碼為「01、02、07、09、10、16、17、18、20、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共130注中獎，每注可得500元；肆獎共1614注中獎，每注可得100元。

第109000261期今彩539中獎號碼為「03、09、24、35、38」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共133注中獎，每注可得2萬元；參獎共5440注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬3524注中獎，每注可得50元。

第109000261期39樂合彩中獎號碼為「03、09、24、35、38」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共59注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3893注中獎，每注可得1125元。

第109000261期3星彩中獎號碼為「721」，正彩共20注中獎，每注可得1萬2500元。

第109000261期4星彩中獎號碼為「9446」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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