華碩控經理虛設專區 二審逆轉獲償1.8億元

華碩獲償1.8億元。（資料照）

2020/10/30 19:03

〔記者吳政峰／台北報導〕華碩電腦公司指控運籌管理部龔姓經理（案發後離職）在任時，與泰昌全球物流負責人朱男與辛女倆夫婦共謀，佯稱在中國上海浦東機場內設立專盤專區保管商品，藉此詐取華碩1億8201萬4008元服務費。華碩提告求償，一審台北地院判輸，但二審高等法院認為，龔、朱、辛三人無法證明確有專區存在，30日逆轉改判三人應如數賠償華碩。可上訴。

華碩主張，龔男2002年至2013年間擔任公司運籌管理部經理，負責管理貨物航空運輸事宜，卻與泰昌實際負責人朱男及名義董事長辛女共謀，從2008年8月起，佯稱在上海浦東「機場大道180號第10號倉庫」内設置專盤專區，集中保管華碩在上海的出口貨物。

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華碩指控，朱男與辛女會先提供泰昌的發票，待龔男簽核指示撥款後，再向華碩請領服務費，每筆服務費按出口貨物重量計算，經過統計，三人共詐得美元616萬9966.36元，折合台幣為1億8201萬4008元，但實際上該專區根本不存在。

專區專盤指的是在機場內設置一條運送線，專供特定廠商使用。廠商會請代工廠先把貨品統一存放在專區內，供負責運送的航空貨運業者取貨，貨運業者再「打專盤」，利用專用的運輸盤進行過磅、檢查、包裝等程序，此舉可避免與其他貨物碰撞的機會，降低貨物運送時的損壞率，進而降低保險費。

華碩表示，原以為設置專區專盤可以降低保險費支出，未料2008年設了之後，保費仍逐年增加，直到2013年，被告三人又說要在中國重慶設立專盤專區，公司覺得效果不彰，追查之後才發現被告以此為藉口，牟取不法利益。

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