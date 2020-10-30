梁嫌勒斃長榮女大生稱伴屍19小時 高大成：我不相信

2020/10/30 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕台南長榮大學鍾姓大馬女學生遭勒殺，痛下毒手的梁姓男子已被逮捕，嫌犯稱28日晚間作案，至隔天下午才到高雄阿蓮山區棄屍，載屍跨夜近19小時。法醫高大成對此表示：「我不相信」。

鍾姓女大生在校外租屋，28日晚間未歸，室友發現她手機失聯因此趕緊通報，歸仁警方29日下午3點接到移民署聯繫，啟動協尋，後來在距離學校不遠處的台鐵沙崙支線橋下便道旁，找到1只右腳的鞋子，認為恐被擄走，成立專案小組，展開調查，發現女大生當晚遭梁姓男子勒斃，隔天下午3點前往高雄山區棄屍，載屍跨夜近19小時。

根據《三立新聞網》報導，高大成不信兇嫌伴屍19小時的說詞，屍體在往生1至2小時屍斑浮現，死亡8至10小時內若保持在常溫狀態，就會開始瀰漫屍臭味，屍體放19個小時的味道「應該已經到達人難以忍受的狀態」，且兇嫌稱19小時都在車內的密閉空間，高直言：「誰忍得住？我不相信。」認為兇嫌應有未交代事宜。

高大成也發現，嫌犯在偵訊過程中自稱「不小心」將女大生勒斃，常理判斷，兇嫌過去曾失手過1次，此次準備麻繩「為何不綁手綁腳，一定要勒頸？」高研判與刑責有關，是「過失致死」與「傷害致死或殺人」的差別，呼籲檢方應詳細查辦，勿使兇嫌獲得輕判。

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